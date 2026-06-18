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沈伯洋內湖塞車解方熱議 陳又新曝關鍵：「住工合一」被過度簡化

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨北市議員參選人、律師陳又新。（取自陳又新臉書）
民進黨北市議員參選人、律師陳又新。（取自陳又新臉書）

民進黨北市長參選人沈伯洋近日內科塞車解方引熱議。民進黨議員參選人陳又新說，如果將「住工合一」解讀為「要求大家搬來內湖住」，恐過度簡化政策討論的真正意義，他認為真正需思考是「如何降低跨區通勤的人數」。

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他也提出兩方向：一是評估增建雙層橋增加道路容量；二是推動在地居住概念，逐步實現內湖職住平衡。

陳又新說，內湖交通問題的根源，在於內湖特殊的地理條件，內湖是台北市少數受到河川區隔影響的行政區，進出主要仰賴幾座橋梁與聯外道路，因此，若要從根本解決內湖交通問題，必須誠實面對進出內湖車流過度集中的結構性問題。過往，市府會從增加公車班次、鼓勵搭乘大眾運輸或宣導減少開車等等方向著手，這些措施固然重要，但面對每天龐大的跨區通勤需求，仍然無法完全解決問題。

陳提到，內科匯聚大量企業與就業人口，但許多員工因房價、租金或生活成本因素，只能選擇居住在其他行政區，每天往返通勤，這不僅增加交通負擔，也讓內湖必須承受龐大的尖峰車流壓力。如果能建立誘因機制，鼓勵企業提供租屋補助給員工、市府則提供給企業獎勵，以此讓更多在內湖工作的人選擇在內湖居住，就有機會從源頭減少跨區通勤需求。

他也提到，當然相關補貼機制也應同步考量住宅供給與租屋市場狀況，在兼顧供需平衡的前提下，需求端的補貼才能真正降低居住成本，而非轉嫁給市場，讓補助最終變成房東漲租的理由。通勤距離縮短，交通壓力就能減輕，也能提升居民生活品質、帶動在地消費，再更進一步促進商圈發展，形成工作、生活與消費的正向循環。

「內湖交通問題從來沒有簡單的答案，身為內湖在地議員候選人，我不會迴避這個問題，我會誠實面對問題本質，並提出真正能夠解決問題的長期方案。」陳又新說，讓更多在內湖工作的朋友，也能在內湖生活，相信是翻轉內湖交通困境的方式之一。

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