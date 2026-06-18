澎湖縣長陳光復摔傷住院 家屬聯名支持吳淑瑾「代夫出征」

澎湖縣長陳光復今年春節期間不慎因嚴重摔傷住院，至今仍未完全康復，陳光復的7位兄弟姐妹今天聯名支持吳淑瑾代夫出征競選縣長，並提出「我們守護光復，淑瑾守住澎湖」。

獲得民進黨徵召參選澎湖縣長的吳淑瑾今天代表陳光復的7位兄弟姐妹公開聯名信，信中除表達全力支持吳淑瑾代夫出征，也強調：「我們守護光復，淑瑾守住澎湖。」

吳淑瑾除感謝大家的關心及代禱，也透露先生在醫護人員細心照顧下，身體狀況天天都在進步中，「我們有信心在大家守望禱告及我們神的幫助下，必能快速復原，並能早日復健恢復健康。」

由於陳光復恢復仍需一段時間，而11月28日的選舉日已進入倒數階段，在民進黨黨中央、支持者及家屬們的溝通、協調後，終於決定推派縣長夫人吳淑瑾代夫出征。