新北像什麼食物？李四川直呼像「這道菜」：山珍海味色香味俱全 還有人情味

「火鍋」與「剉冰」成為雙北市長選戰最熱門詞彙，民進黨新北市參選人蘇巧慧今說，新北市就像台灣人的辦桌，而她若當市長其實就是總舖師；國民黨新北市長參選人李四川則說，新北市像台灣人最喜歡的熱炒，山珍海味、色香味俱全，還有「人情味」。

李四川今天下午出席新北市鶯歌區西鶯里慶端午粽飄香暨資源回收分類宣導活動時受訪表示，他覺得新北市應該比較像台灣人最喜歡的熱炒，不僅有山珍海味且色香味俱全，還有最重要的「人情味」。

李四川今天現身西鶯里慶端午粽飄香活動，西鶯里長蘇炳輝現場送上包子、粽子表達祝福，李四川也與鄉親們一起包粽、話家常，獲得熱烈歡迎，李四川重申，當選後將持續推動敬老卡升級政策，讓其中300點「悠遊卡化」，擴大使用範圍，使點數「看得到也用得完」，更貼近銀髮長輩的需求，李四川的政見，也獲得現場民眾熱烈好評。

李四川致詞時指出，這3個月走訪基層，聽到許多長者反映，因為敬老卡過去主要用途為搭乘大眾運輸工具，導致較少出遠門或是居住在偏鄉的長者，點數常常用不完，形成政策美意卻無法完全落實的遺憾。

李四川表示，他先前提出敬老卡升級政策，就是希望擴大使用範圍、折抵消費，感謝侯友宜市長肯定與支持，新北市府已宣布敬老卡未來可適用超商及藥局，李四川也強調，將接續侯市長的棒子，持續推動敬老卡300點全面悠遊卡化，只要是悠遊卡特約機構就可使用，不僅可在超商、超市購物，去醫院診所掛號拿藥也能折抵費用，讓敬老卡更貼近長者需求。李四川的政見，獲得現場民眾好評，給予熱烈掌聲。

李四川今在活動中，也與現場鶯歌鄉親一同包粽子、話家常，許多鄉親並致贈包子、粽子祝福「包中」，期許李四川年底高票當選市長，還有鄉親對著李四川熱情高呼，「川伯、川伯，你是我的巧克力！」展現李四川在鶯歌地區的超高人氣。

國民黨新北長參選人李四川今天前往鶯歌區出席西鶯里慶端午粽飄香活動，西鶯里長蘇炳輝現場送上包子、粽子表達祝福，李四川也與鄉親們一起包粽，現場許多鄉親高喊凍蒜祝福「包中」。圖／李四川辦公室提供