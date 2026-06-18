火鍋、剉冰成選戰口舌之爭 蘇巧慧：我是新北辦桌總舖師

「火鍋」與「剉冰」成為雙北市長選戰最熱門詞彙，民進黨新北市參選人蘇巧慧今表示，新北市就像台灣人的辦桌，而她若當市長其實就是總舖師，會利用創意和能力來匯集所有的人才，用創意推出一道道非常可口美味、又新鮮有特色的料理，這就是她讓新北市更美麗更好的方式。

台北市長蔣萬安日前以「火鍋」來比喻台北市跟民主，而對手民進黨台北市長參選人沈伯洋則提出台北市更像「剉冰」，其形容的本意，是指多元意思，每口味道不同，就像是每個行政區特色不同，這邊會有綠竹筍、茶，都有各自特色，最主要是希望這樣比喻更了解台北各行政區特色。

沈伯洋也說，他覺得台北市是一張夠大桌子，能夠將不同小吃、特色擺到桌子上，「台北桌子夠大，可以放下各種任何小吃。」蔣萬安今則表示「主餐是火鍋，甜點是剉冰，其實都很好」。

蘇巧慧今天下午到新北市鶯歌區西鶯里出席端午節包粽活動，對體追問北市火鍋對上剉冰的食物大戰，她表示，新北市有山有海，有很多人才和產業，對她來說，新北市就像台灣人的辦桌，若當市長其實她就是總舖師，會利用創意和能力來匯集所有的人才，用創意推出一道道非常可口美味、又新鮮有特色的料理，這就是她讓新北市更美麗更好的方式。

民進黨台北市長參選人沈伯洋提出「住工合一」解決內湖交通，曾任台北市副市長的國民黨新北市長參選人李四川被問及此事，他認為「住工合一」還不能解決北市內湖的交通問題，對此蘇巧慧今受訪說，雙北人應該都知道，101大樓旁邊有兩條大運量的紅線跟藍線的捷運，反過來，內湖像媒體記者朋友的電視台旁邊，其實是沒有捷運到達的地方，所以用101來比擬內湖的交通，其實並不恰當。

她說，以內湖現在的狀況，試著提出用新建社會住宅，或者是調節公司上下班的時間等等，都是可以考慮採行的方式；她還說，國民黨在台北市是執政黨，應該是要提出解決問題的方法，而不是去批評提出解方的人。

蘇巧慧今天下午出席鶯歌區西鶯里主辦端午節包粽活動，她一到場便受到鄉親熱烈歡迎，不少支持者高喊「凍蒜！」「一定會贏！」，西鶯里里長蘇炳輝更送上包子、粽子，祝福蘇巧慧年底選舉「包中！」蘇巧慧步入群眾時，更有多位支持者爭相與蘇巧慧合照，並高喊「未來市長好！」期盼蘇巧慧年底高票當選。

蘇巧慧表示，她很感謝鶯歌鄉親的疼惜，也期盼未來有機會和里長、議員更進一步合作推動地方發展，讓下一代都能夠以身為鶯歌人、身為新北人為榮。

民進黨新北市參選人蘇巧慧今天下午出席新北市鶯歌區西鶯里端午包粽活動， 眾人爭相合照並高喊「一定凍蒜！」。圖／蘇巧慧辦公室提供

民進黨新北市參選人蘇巧慧今天下午出席新北市鶯歌區西鶯里端午包粽活動， 眾人爭相合照並高喊「一定凍蒜！」。圖／蘇巧慧辦公室提供