火鍋、剉冰成選戰口舌之爭 蘇巧慧：我是新北辦桌總舖師
「火鍋」與「剉冰」成為雙北市長選戰最熱門詞彙，民進黨新北市參選人蘇巧慧今表示，新北市就像台灣人的辦桌，而她若當市長其實就是總舖師，會利用創意和能力來匯集所有的人才，用創意推出一道道非常可口美味、又新鮮有特色的料理，這就是她讓新北市更美麗更好的方式。
2026九合一選舉
台北市長蔣萬安日前以「火鍋」來比喻台北市跟民主，而對手民進黨台北市長參選人沈伯洋則提出台北市更像「剉冰」，其形容的本意，是指多元意思，每口味道不同，就像是每個行政區特色不同，這邊會有綠竹筍、茶，都有各自特色，最主要是希望這樣比喻更了解台北各行政區特色。
沈伯洋也說，他覺得台北市是一張夠大桌子，能夠將不同小吃、特色擺到桌子上，「台北桌子夠大，可以放下各種任何小吃。」蔣萬安今則表示「主餐是火鍋，甜點是剉冰，其實都很好」。
蘇巧慧今天下午到新北市鶯歌區西鶯里出席端午節包粽活動，對體追問北市火鍋對上剉冰的食物大戰，她表示，新北市有山有海，有很多人才和產業，對她來說，新北市就像台灣人的辦桌，若當市長其實她就是總舖師，會利用創意和能力來匯集所有的人才，用創意推出一道道非常可口美味、又新鮮有特色的料理，這就是她讓新北市更美麗更好的方式。
民進黨台北市長參選人沈伯洋提出「住工合一」解決內湖交通，曾任台北市副市長的國民黨新北市長參選人李四川被問及此事，他認為「住工合一」還不能解決北市內湖的交通問題，對此蘇巧慧今受訪說，雙北人應該都知道，101大樓旁邊有兩條大運量的紅線跟藍線的捷運，反過來，內湖像媒體記者朋友的電視台旁邊，其實是沒有捷運到達的地方，所以用101來比擬內湖的交通，其實並不恰當。
她說，以內湖現在的狀況，試著提出用新建社會住宅，或者是調節公司上下班的時間等等，都是可以考慮採行的方式；她還說，國民黨在台北市是執政黨，應該是要提出解決問題的方法，而不是去批評提出解方的人。
蘇巧慧今天下午出席鶯歌區西鶯里主辦端午節包粽活動，她一到場便受到鄉親熱烈歡迎，不少支持者高喊「凍蒜！」「一定會贏！」，西鶯里里長蘇炳輝更送上包子、粽子，祝福蘇巧慧年底選舉「包中！」蘇巧慧步入群眾時，更有多位支持者爭相與蘇巧慧合照，並高喊「未來市長好！」期盼蘇巧慧年底高票當選。
蘇巧慧表示，她很感謝鶯歌鄉親的疼惜，也期盼未來有機會和里長、議員更進一步合作推動地方發展，讓下一代都能夠以身為鶯歌人、身為新北人為榮。
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