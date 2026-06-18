李四川：支持提升國防自主實力 打造新北無人機產業鏈

行政院會今通過「國防自主無人載具採購特別條例」，國民黨新北市長參選人李四川表示，有關中央國防政策與預算，相信國民黨立法院黨團會以提升國防自主實力、落實第一線需求為目標，提出相對應做法。李四川說，新北市有52家無人機重點廠商，先前也曾與瑞芳無人機業者深入交流，聆聽第一線需求，未來當選後，會全力支持新北廠商投入技術研發與生產，打造新北無人機產業鏈，讓好的產品被看見並走向國際。

李四川指出，無人機產業是台灣未來非常重要的發展方向，不論在防災救援、智慧城市、基礎建設巡檢、國防安全領域，都有很大的應用空間。他也提到，4月時曾參訪瑞芳區的豐兆航太公司，與業者深入對談，了解無人機產業的發展與需求，他也稱讚新北無人機產業可說是臥虎藏龍，是國內無人機產業的重鎮。

李四川表示，關於中央的國防政策與預算如何規劃，相信國民黨立法院黨團會以提升國防自主實力、落實第一線需求為目標，提出相對應的做法；他也強調，一直主張新北市招商引資，發展AI等高科技產業，其中當然包含無人機產業，會持續支持新北廠商投入技術研發與生產，打造新北無人機產業鏈，讓好的產品有機會被看見、被採用，也有能力走向國際市場。