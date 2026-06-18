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李四川提「濱海單車行人專用道」 分段在貢寮濱海線推動吸引遊客

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今天到貢寮德心宮出席貢寮區川友會成立大會。圖／李四川辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川今天到貢寮德心宮出席貢寮區川友會成立大會。圖／李四川辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今天到貢寮德心宮出席貢寮區川友會成立大會，前貢寮鄉長趙國棟、新北市農會理事長林讚枝等到場力挺，獲贈好彩頭。李四川今天提出「濱海單車行人專用道」規畫，表示當選後將分段在貢寮等地的新北濱海線推動，吸引更多國內外遊客來新北海濱騎車、健行，帶動地方觀光。

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李四川說，他出生於小琉球漁村，從小父親就經常出海捕魚，與許多貢寮鄉親一樣，冒著危險撐起全家生計，他也提到，父親出海一趟就是10到15天，這段期間家人只能在岸上等待、提心吊膽。

李四川提及，有次父親曾被菲律賓扣船押人，一度以為發生海難，後來支付贖金才平安歸來，因此他也深刻理解漁民真的是用生命顧家庭，能體會許多貢寮漁民家庭的辛勞。

李四川表示，未來當選後，市府將全力作為漁民的後盾，持續推動漁港基礎建設改善，並強化宣傳在地漁產、促進商機。他說，每當經過貢寮濱海一帶，都被沿途美麗的海景深深吸引，當選後將規劃新北濱海自行車及人行專用道，並以貢寮為優先分段推動，讓民眾不必出國就能在新北體驗濱海健行的美好。

李四川說，這條專用道將不只是造福遊客，還能讓更多人經過貢寮及新北沿海地區時，願意停下腳步仔細感受在地之美，品嘗當地農漁特產，創造消費經濟，帶多更多周邊的觀光商機，提升就業機會，幫助青年在地就業。

國民黨新北市長參選人李四川今天到貢寮德心宮出席貢寮區川友會成立大會。圖／李四川辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川今天到貢寮德心宮出席貢寮區川友會成立大會。圖／李四川辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今天到貢寮德心宮出席貢寮區川友會成立大會。圖／李四川辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川今天到貢寮德心宮出席貢寮區川友會成立大會。圖／李四川辦公室提供

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 貢寮 行人

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