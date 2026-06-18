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彰化縣長選舉被鄭麗文列為第一重點 魏平政盼藍營天王助攻

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國民黨彰化縣長參選人魏平政自認起步慢，希望黨內政治明星助攻。記者簡慧珍／攝影
國民黨彰化縣長參選人魏平政自認起步慢，希望黨內政治明星助攻。記者簡慧珍／攝影

國民黨主席鄭麗文訪美返國，今接受中廣新聞網「千秋萬事」專訪，提到回來之後就要專心2026選舉，彰化縣是第一重點輔選縣市；國民黨彰化縣長參選人魏平政說，可能他起步慢，被鄭主席列為重點輔選，他希望黨內天王級政治明星都能為他助選。

2026九合一選舉

鄭麗文接受「千秋萬事」主持人王淺秋訪問，鄭麗文表示，她趕在6月底前完　成訪中、訪美，訪問結束後專心2026選舉，有幾個縣市列為重點輔選，彰化縣是重點，新竹市民進黨參選人已經敲定，新竹市也是國民黨輔選重點，但彰化縣是第一重點。

對於黨主席鄭麗文稱彰化縣是第一重點輔選縣市，魏平政說，專訪時間有限，黨主席沒進一步說明為何彰化縣列為重點中的重點輔選縣市，他推測可能他的起步慢，對手早就做好迎戰準備，所以黨主席會特別關心彰化縣長選情。

魏平政說，自從被徵召代表國民黨參選縣長，他多次到基層鄉鎮市公所、農會拜訪，也努力增加曝光度，他已成立競選團隊，預計8月底前發布縣政白皮書，一切按照進度打選戰，他將爭取立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等黨內政治明星為他站台助選，提高曝光度。

彰化市前市長邱建富以無黨籍參選下屆縣長，自認可以跨黨派拿到至少25萬票，而根據臉書在地社群網路民調，邱建富排名第二，魏平政第三。魏平政說，他很清楚自己的目標是服務彰化縣民，選舉也是爭取全體彰化縣民支持，不分黨派，他相信自己沒贏在起跑點，但努力趕上，有信心贏在終點。

鄭麗文 魏平政 王淺秋 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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