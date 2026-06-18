無黨籍蔡松益參選嘉義縣長 提六大政策、反對海淡廠

無黨籍嘉義縣長參選人蔡松益今在太保市火雞肉飯餐廳召開記者會，宣布投入2026年嘉義縣長選舉，公布交通建設、觀光發展、農漁產業、社會福利、醫療長照及環境永續等六大施政主軸，主打兩岸農漁經貿，反對新建海水淡化廠，但現場除媒體及工作人員，未見民眾參與。

蔡松益為國立陽明交通大學生物醫學影像暨放射科學博士學位，曾任嘉義聖馬爾定醫院影像醫學部行政副主任，目前在大陸山東省淄博市齊魯醫藥學院擔任副教授，曾登記參選嘉市長，後因選舉延期補選未參選；本屆嘉市立委選舉獲復康聯盟黨徵召參選，僅獲839票落選。

蔡松益表示，嘉義縣長期面臨派系政治，他出來參選無黨無派，主打清廉形象，希望打破長期派系鬥爭局面；嘉義擁有農業、漁業及觀光資源，具備高鐵、鐵路、港口及機場等交通條件，但仍面臨交通建設不足、農漁產品銷售受限、青年人口外流及偏鄉醫療資源不均等問題。

蔡松益提出，推動布袋港與中國福建湄洲島常態化直航，並規畫興建大嘉義輕軌系統，串聯布袋港、高鐵嘉義站、水上機場及嘉義市區，提升水上機場國際化功能，增設國際通關設施，並興建奮起湖至阿里山高山纜車，整合山區、平原及沿海觀光資源，帶動觀光產業發展。

蔡松益也說，他主張成立「嘉義兩岸農漁產業聯盟」，推動農漁產品分級、冷鏈物流及外銷體系建置，加強與中國大陸農漁經貿交流，行銷稻米、鳳梨、芭樂及菇類農產品，並補助農民農保及農職保自付費用，同時也推動青年返鄉創業輔導，以及地方產業發展政策。

此外，蔡松益強調，他反對布袋地區海水淡化廠BOT開發案，主要用於企業台積電供水，排放鹵水恐衝擊沿海養殖漁業，他主張透過節水措施、再生水利用及管線更新等方式提升用水效率，並推動布袋舊鹽田濕地保育及生態觀光發展，兼顧環境保護與地方經濟。

無黨籍嘉義縣長參選人蔡松益今天公布六大政見，強調反對新建海水淡化廠。記者黃于凡／攝影