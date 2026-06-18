黃色小鴨出生地孵出水獺媽媽 蘇巧慧要用職人精神帶動新北觀光

民進黨新北市長參選人蘇巧慧和新北深坑在地公司大氣層公司合作，打造高達三公尺的水獺媽媽充氣偶，預計在6月27日板橋第一運動場登場的「水獺媽媽樂園」活動中首度亮相，她也親自來到氣偶的製作現場，見證職人們是如何造出各項閃耀國際的MIT作品。蘇巧慧指出，新北有許多像大氣層一樣的專業職人及在地特色，未來她期盼能夠結合內容產業，為觀光產業注入新活力並成功帶動城市行銷。

蘇巧慧日前前往「黃色小鴨」、「吉伊卡哇」、「進擊的巨人」等大型充氣偶的出生地，位於新北市深坑區的「大氣層」公司參訪，參訪過程蘇巧慧深入參觀設計部門，親眼見證水獺媽媽充氣偶從確認尺寸、繪製3D模型、拆解結構到畫出車縫線，最終轉化為一個個細小的裁片。蘇巧慧表示，光是一個鼻子的裁片就要八片，「這不僅是技術，更是藝術！」

大氣層公司團隊表示，早期沒有數位化，全靠師傅手工建模，現在則引進了先進的切割機並下重本投資自動化設備，結合職人精神，讓危機變轉機。蘇巧慧指出，大氣層的每一位員工眼神中都閃耀著對職業的熱情與尊重，正是所謂「匠人魂」的最佳寫照。

蘇巧慧指出，大氣層公司的作品遍布全台，透過結合國際級IP的充氣偶，成功帶動地方觀光人潮，近一步提升在地經濟發展，她認為這就是用新觀念、新方法推動產業升級的最佳案例。

蘇巧慧強調，她所提出的「皇冠海岸」、「鑽石山城」觀光政見，正是希望透過串連在地特色、結合內容產業，帶動整體觀光發展，讓更多人看到這些隱身在新北、在台灣的驕傲。

蘇巧慧表示，這場「大氣層」之旅，讓她看到了新北職人精神的傳承，以及科技結合傳統技藝的產業再升級，未來她會繼續守護在地的職人精神，並透過內容產業、觀光產業，打造更多「在地人認同，外地人喜愛」的活動。

最後，蘇巧慧更親眼見證三公尺高的「水獺媽媽充氣偶」充氣成型，並預告「水獺媽媽充氣偶」將於6月27日於「水獺媽媽樂園」正式亮相，邀請所有大小朋友一同來共襄盛舉。

大氣層公司的作品遍布全台甚至國際，從曾轟動一時的「航海王」千陽號、到高雄「黃色小鴨」及「吉伊卡哇」、桃園「進擊的巨人」等合作案，都能看見其蹤影。