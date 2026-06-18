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沈伯洋「住工合一」救內湖 李四川：在101上班都要住信義計劃區？
民進黨台北市長參選人沈伯洋提出「住工合一」解決內湖交通，國民黨新北市長參選人李四川被媒體問及此事的回應，被民進黨新北市議員卓冠廷嗆「關你什麼事？」李今指卓沒有待過台北市，因為台北市每天的活動人口四分之一是來自於新北市，如果按照沈的理論，為解決交通，「難道在101上班的人都要住在信義計劃區嗎？」
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李四川今天一早先後到新北市貢寮、瑞芳區參加「川友會」成立大會，支持者大喊凍蒜，場面相當熱烈。媒體詢問李四川，怎麼看蔣萬安以火鍋比喻台北市，沈伯洋則以剉冰比喻。
李四川回應說，台灣是一個多元共治的地方，他認為蔣市長講得很好，市民比較在意的是市政，但他不要去批評，多了解市政比較重要。
至於沈伯洋提出「住工合一」解決內湖交通問題，李四川被媒體問及此事所作出的回應，被民進黨新北市議員卓冠廷嗆「關你什麼事？」對此，
李四川說，這個議員沒有待過台北市，因為台北市每天的活動人口，四分之一是來自於新北市，如果按照沈伯洋本身的理論，為了解決交通，「難道在101上班的人都要住在信義計劃區嗎？」他也要問他的對手蘇巧慧，她同意沈伯洋這樣的講法嗎？
另外，針對台東縣長饒慶鈴用錄影方式在海峽論壇賣水果，內政部說要查辦。李四川表示，饒縣長最主要的用意還是為農民去找到出路，農民在意的是生計，不在意所謂的政治，中央也必須聽到農民的聲音，不要把政治放在農民生計之前。
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