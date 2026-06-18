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台北市當「火鍋」還「剉冰」？ 蔣萬安：一個主餐、一個甜點都很好
台北市長蔣萬安先前赴新加坡出席李光耀城市獎特別獎頒獎典禮昨晚返台，今早首場公開行程出席信維整宅即將招商活動，被問到日前被指稱在外國演講都會以「火鍋」來比喻台北市跟民主，而對手民進黨台北市長參選人沈伯洋則提出台北市更像「剉冰」形容多元，蔣表示「主餐是火鍋，甜點是剉冰，其實都很好」。
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蔣萬安今是從新加坡返國後第一場公開行程，他表示，這次是台灣第一次有城市得到該獎項，也再次感謝歷任市長、市府團隊、公務員、市民這是大家共同努力的成果，除領獎外，也向其他城市借鏡學習，雖然大家背景、面積、人口數、政治體制不同，但都共同面對很多全球的挑戰，包含極端氣候、人口的高齡化、少子女化，以及區域政治等，彼此最新的做法，跟許多首長一對一、面對面會議，能夠讓彼此相關治理的經驗相互的借鏡。
蔣萬安提到，也利用這次機會到新加坡參訪，包含面積50公頃榜鵝數位園區，結合學校、地鐵站共構規畫住宅區及無人車的試行；也參訪新加坡國家體育館，了解他們如何帶動演唱會經濟，會將參訪經驗帶回台北，持續不斷前進。
面對沈伯洋提出的婚育宅的五項措施，希望能解決內湖交通，蔣萬安表示，所有市民朋友或各界提出來的任何建議，如果是好的建議，都很願意聆聽跟參考。
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