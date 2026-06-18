沈伯洋稱住內湖解塞車 游淑慧酸：突顯對房價成本和土地稀少的無知

民進黨北市長參選人沈伯洋近日內湖塞車解方引發熱議，綠營議員反擊藍營造謠，國民黨議員游淑慧再度直球對決，表示沈伯洋會提這樣的論述，不正是突顯對房價成本和土地稀少的無知？誰聽到都會覺得不可思議；第一個提出懷疑和提醒的，就是第一個聽到的鄭弘儀。

游淑慧說，大家質疑的重點，不是因為某一句話，而是沈伯洋面對內科交通時，提出的整套邏輯「在哪裡工作，就住在哪裡」。內科有交通問題，就用住宅去容納工作人口？游說，既然沈說他還有很多層想法，那就再來挑戰他專訪中提到的新名詞：「科技宅，什麼叫科技宅？」是專門提供給內科科技從業人員的「職業宅」嗎？

游問，市政府要怎麼認定？只給科技業？那內湖也有許多影視音產業工作者，要不要顧？科技公司裡工程師可以住，行政、業務、清潔、保全可不可以住？今天在科技業可以住，明天轉職金融業，是不是要搬去金融宅？要蓋在哪裡？蓋幾戶？土地從哪裡來？

甚至游說，如果內科可以有「科技宅」，那信義區、中正區是不是也要有「公教宅」？醫院旁邊是不是要有「醫護宅」？司法園區旁邊是不是要有「司法宅」？國防部要不要以身作則，幫所有職業軍人家庭提供「保家衛國宅」？沈伯洋委員競選的是台北市長，台北市政府目前將近 6 萬名員工，其中也有2萬7千多人居住在台北市以外，每天深受通勤之苦。要不要先承諾興建足夠的「市府員工宅」順便解決北市公務員流失問題？

「因為如果有科技宅，就應該有百工百業宅？」游淑慧說，推社宅是為了公平照顧市民的居住需求；如果台北市民自己的居住需求都還沒有完全滿足，卻要為了解決外縣市來內科通勤塞車，而拿台北市珍貴的住宅供給去做「科技宅」？

「這不是城市治理，這叫捨本逐末、打臉充胖子。」游淑慧說，

城市治理和內科交通，都是複雜而專業的議題。從沈參選第一天開始，就真心建議沈伯洋：談市政前，多向自己黨籍的議員請教。不要自己出了包、秀過頭，才讓小雞議員、側翼團出來幫忙吵架、硬拗。搞到這兩天「大家集體焦慮中。」

游說，看到民進黨議員、綠營名嘴們集體動員，在政論節目和網路上幫沈伯洋洗地護航。最好笑的是批她「亂講」、「媒體造謠」、「網軍出動」，這三招，不正是民進黨最擅長的三大殺招和獨門絕活？

游說，相信民進黨議員們此刻的心情，應該就像吃了一大盆「伯洋剉冰」，冷颼颼，卻又不得不硬著頭皮吞下去。