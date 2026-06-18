衝刺選情 蘇巧慧公布多管道政治獻金線上捐款平台

2026選舉愈來愈熱，民進黨新北市長參選人蘇巧慧上周在社群平台公布2026新北市長選舉政治獻金專戶開設消息，已有不少網友支持，但也回饋匯款程序不夠便利，蘇巧慧今天公布政治獻金線上捐款平台，因應現代數位趨勢，提供信用卡、網路ATM、ATM轉帳、超商代碼、條碼繳費等多元捐款管道。

蘇巧慧表示，這次線上捐款平台的設計特別選用她與三位青年發言人劉芳宇、馬亨亨．夷將、吳思萱的合照，並搭配標語「和您做伙拚未來」，展現團隊的朝氣與凝聚力，更象徵要與「新世代扛起新時代」。

蘇巧慧強調，新北市是一座充滿生命力的城市，而自己就是最具活力、創意與執行力的候選人，帶著滿滿的成績與城市治理新觀念，向市民朋友報告「蘇巧慧準備好了！」

蘇巧慧說，她非常感謝市民朋友十年來的栽培，讓她有幸與新北這座城市一同成長，每一筆捐款不論金額大小，都代表著市民對未來的期盼與信任，除了深深感謝，她也承諾會將資源全數投注於市政願景推廣、辦公室營運，以及各項選務推動，也會提出更多推動新北進步的具體政見，回報選民的託付。

蘇巧慧指出，自己擔任立法委員十年以來，積極推動多項福國利民的法案，不僅16度獲得「公督盟評鑑優秀立委」的肯定，上個會期更再度拿下「公民評鑑第一名」；她也持續向中央爭取資源，用新方法解決老問題，成功推動新北多項重大建設，包含市民朋友非常關心的捷運三鶯線與土城樹林線，並透過「填河造陸」打通大漢溪堤外便道、在空間有限的鶯歌車站引進12部「最瘦電扶梯」、增設鳳鳴簡易車站等，造福萬名通勤族。

蘇巧慧也說，她為新北305所學校爭取「班班有冷氣」，以及多處校園、市民活動中心的改善工程，全力提升新北的交通、教育及生活環境。

談及對新北市的未來願景，蘇巧慧表示，她持續走訪新北29區，向不分黨派的好朋友請益，也自今年二月起陸續提出多項照顧各世代、各族群的政見，包含「六大福利政見」、「四大青年支持政見」、「三大家庭照顧政見」、「三大毛小孩政見」與「三大原住民族政見」。蘇巧慧也說，透過「新皇冠海岸計畫」、「鑽石山城計畫」，她會串聯新北豐富的山海資源，打造國際級的城市觀光品牌，讓新北的美被世界看見。

蘇巧慧說，「溫暖、創新、會做事」不僅是她這次的競選主軸，更是她十年來一貫秉持的服務精神，她非常感謝每一位支持者的信任與栽培，讓她有機服務新北市，並和新北市一起成長了十年，未來她將帶著市民對城市升級的期待，繼續奮力前行，帶領新北走向更新、更好的新時代。