稱蔣萬安也提過 沈伯洋再拋5面向改善內湖交通 盼少點政治口水

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前針對內湖交通解決方法引發熱議，沈昨深夜再拋出五個推動方向，包含鼓勵企業上下班時間錯開、友善彈性工時、推進捷運工程、電動小巴補足大眾運輸最後一哩路、規畫科技宅、青年宅、婚孕宅等，他強調現任市長蔣萬安過去也有提出類似概念，並非不能談，呼籲應少一點口水，盼市府也可以提出方案討論。

沈伯洋表示，在大型交通建設完成以前，應盡可能減輕市民每天通勤、工作、接送與生活安排壓力，但是大量的惡意曲解，而不願意正向討論市政，「難道蔣萬安是反對這些概念嗎」，且過去蔣也曾提出類似概念，代表港湖交通問題許多方向並不是不能談，而是需要進一步討論市府「如何執行」。

沈伯洋表示，將港湖的市民在現實中所面對困境，來服務自己的政治攻防，對真正每天面對交通壓力的市民一點幫助都沒有，他希望討論能回到政策本身，如果蔣市府也認同這些方向，或有不同看法，期待可以提出方案一起討論，也讓市民可以檢視。

沈伯洋強調，內湖交通不是誰一句話說了算，而是需要市府、企業與市民共同面對治理課題。面對交通壓力，需要少一點口水，多一點執行，把問題講清楚，用方法去執行，這才是市民真正期待的城市治理。