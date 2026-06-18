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沈伯洋內湖塞車解方挨轟 何孟樺舉1數字：「職住平衡」非無法承載

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員何孟樺（圖）。本報資料照片
台北市議員何孟樺（圖）。本報資料照片

民進黨北市長參選人沈伯洋近日內科塞車解方引熱議。國民黨議員游淑慧轟天馬行空，也引發綠營議員開砲回擊。民進黨港湖議員何孟樺拿2023年底的電信信令反擊台北人口會變500萬的說法，最多只會讓台北人口增加到300多萬，並指出落實「職住平衡」，並非台北市無法承載的目標。

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何孟樺說，根據2023年底的電信信令統計資料，台北市的日間活動人口為326萬人，夜間活動人口261萬人，兩者相差大約65萬人。這說明，要讓台北達到完全的「職住平衡」（Jobs-housing balance）。實務上的政策目標，就是盡量減少這65萬人的日夜人口差距。若是達成這個目標，最多也只會讓台北人口增加到300多萬，而不是游淑慧議員誇大的500萬！

何說，她先前已經說明，台北市12區各區都市計畫通盤檢討將全市目標人口設定在293萬人，現有都市計畫仍提供高達30-40多萬人口的發展餘裕。在全市都市計畫通盤檢討中，都發局更推估北市可容納最大人口數可達368萬。顯見，落實「職住平衡」，並非台北市無法承載的目標。這些潛在的建設空間、居住需求，當然應該要由政府以住宅政策介入，不然要給投資客繼續炒房嗎？

何孟樺說，蔣萬安市長上任迄今，脫北潮日益嚴重，不只北市人口再度跌破250萬大關，出生率創下新低，就連人口也邁入超高齡化。這些人口的變化，持續滋生各種交通問題、社會問題。這本來就應該任何一個對台北市有想法、有期待的政治人物是要處理、面對的議題。

何孟樺批評，沈伯洋能看到交通問題背後的人口因素，是對都市發展的洞見，但到了習慣以管窺天、大驚小怪的藍營眼裡，卻變成了「城市幻想」。

沈伯洋 內湖 游淑慧 2026九合一選舉

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