快訊

MLB／大谷翔平6局失4分奪第7勝 弗里曼致勝兩分砲助他5連勝

「死亡筆記本」爆核二廠集體收賄 前廠長與現任副廠長遭聲押

世足賽／零封西班牙爆紅獲千萬粉絲 維德角門將之母獲美簽一圓觀賽夢

聽新聞
0:00 / 0:00

藍轟沈伯洋內湖交通解方 高嘉瑜加入戰局...曝內科塞車關鍵

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨北市長參選人沈伯洋日前接受鄭弘儀專訪談內湖交通解方，引熱議。民進黨回鍋選議員的前立委高嘉瑜也加入戰局。圖／取自沈伯洋臉書
民進黨北市長參選人沈伯洋日前接受鄭弘儀專訪談內湖交通解方，引熱議。民進黨回鍋選議員的前立委高嘉瑜也加入戰局。圖／取自沈伯洋臉書

民進黨北市長參選人沈伯洋日前接受鄭弘儀專訪談內湖交通解方，引熱議。民進黨回鍋選議員的前立委高嘉瑜也加入戰局。高說，內湖交通最大問題，不是車太多，而是聯外道路太少，其中，港墘橋重建更是關鍵工程。

2026九合一選舉

高嘉瑜在臉書說，最近內科交通問題再度引發討論，沈伯洋提出婚育宅、青年科技宅應該在內湖強化，這樣「可以紓解一定的交通」；此外，提供內科企業ESG獎勵，推行上下班時間、工作時間錯開，拉長彈性工作時間。加上電動小巴士等「最後一哩路」交通接駁網，以這些綜合方式解決六年交通黑暗期。五大解方，但是卻被斷章取義。

她認爲內湖交通最大的問題，不是車太多，而是聯外道路太少。內湖約27萬人口，但內湖科技園區每天湧入近20萬通勤人口，道路容量卻停留在20年前的規模，讓成功橋、堤頂大道、港墘路、瑞光路及內湖交流道長期壅塞。

因此，高說，她從議員到立委任內，持續推動中央與地方合作，爭取交通建設，包括促成捷運東環段、汐東線核定、推動板南線延伸、爭取南港隧道全額補助、增設國道客運接駁及優化南港車站運輸功能等，希望從根本改善港湖地區交通。其中，港墘橋重建更是關鍵工程。

高嘉瑜說，港墘橋位於內科交通核心節點，是連結港墘路、瑞光路及堤頂大道的重要通道。目前大量車流集中在成功橋及周邊路網，一旦發生事故或尖峰壅塞，經常造成大範圍回堵。如果能推動港墘橋重建，從敬業三路跨越基隆河銜接塔悠路，不僅能增加跨區通行容量、分散成功橋車流壓力，也能改善港墘路與堤頂大道瓶頸，提升公車及綠運輸接駁效率，配合東區門戶計畫與內科發展需求。

高也提出解決內湖交通解方，她說，不能只靠單一工程，而是要透過完整配套：包括港墘橋重建或增設聯外橋梁、捷運東環段加速完工、內科快速公車與接駁系統、國道匝道與聯外道路優化、企業彈性上下班制度、增設轉乘停車場（P+R）、智慧交通管理系統。

內湖 沈伯洋 高嘉瑜 2026九合一選舉 台北市選舉

延伸閱讀

住內湖解塞車惹議沈伯洋轟造謠 游淑慧酸：又使出老本行抹紅大法

內湖交通成戰場 沈伯洋強調隔空問藍營：難道蔣萬安也反對？

【重磅快評】沈伯洋對北市房價的認知恐僅限五分埔吧？

台南首家IKEA進軍南紡商圈 議員憂加劇交通壅塞、促解套

相關新聞

稱蔣萬安也提過 沈伯洋再拋5面向改善內湖交通 盼少點政治口水

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前針對內湖交通解決方法引發熱議，沈昨深夜再拋出五個推動方向，包含鼓勵企業上下班時間錯開、友善彈性工時、推進捷運工程、電動小巴補足大眾運輸最後一哩路、規畫科技宅、青年宅、婚孕宅等，他強調現任市長蔣萬安過去也有提出類似概念，並非不能談，呼籲應少一點口水，盼市府也可以提出方案討論。

藍轟沈伯洋內湖交通解方 高嘉瑜加入戰局...曝內科塞車關鍵

民進黨北市長參選人沈伯洋日前接受鄭弘儀專訪談內湖交通解方，引熱議。民進黨回鍋選議員的前立委高嘉瑜也加入戰局。高說，內湖交通最大問題，不是車太多，而是聯外道路太少，其中，港墘橋重建更是關鍵工程。

新北市綠4連敗 蘇巧慧要走水牛伯模式還是衝衝衝？

新北市長選舉酣戰，新北市升格改制後，民進黨已4連敗，蔡英文、游錫堃、蘇貞昌、林佳龍等天王全軍皆墨，賴清德總統及民進黨迫切渴望今年終止連敗，搶占先機推出人選，收復全國人口第一大縣市。

基市將增1席山地原民議員

基隆市議會議員席次三十一席，因地方制度法修法今年將新增一席山地原住民，議員席次將達到三十二席，但基隆人口數跌破三十六萬人，仁愛區人口數四月底跌破四萬、信義區增至五萬二千多人，傳聞仁愛區可能減一席、信義區增一席。中選會主委游盈隆說，中選會八月二十日將公告席次。

代夫出征 綠提吳淑瑾參選澎湖縣長

民進黨昨天正式提名，澎湖縣長陳光復妻子吳淑瑾「代夫出征」，同時也徵召民進黨立委林月琴參選苗栗市長。對於陳光復一直想推動的「全縣免健保」政見，吳淑瑾指出，她深刻反思後，認為這筆經費預算應轉做每年挹注一億元新台幣，全面提升澎湖醫療，例如高薪聘請專科醫師長駐等。

觀察站／澎縣6人參選變數多 藍綠各有隱憂

民進黨選對會昨天拍板，徵召澎湖縣長陳光復妻子吳淑瑾「代夫出征」，國民黨四月即提名湖西鄉長陳振中參選澎湖縣長，除藍綠參選人，無黨籍也參選踴躍，年底澎湖縣長參選爆炸，高達六人表態角逐，讓選情更添變數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。