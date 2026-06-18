藍轟沈伯洋內湖交通解方 高嘉瑜加入戰局...曝內科塞車關鍵

民進黨北市長參選人沈伯洋日前接受鄭弘儀專訪談內湖交通解方，引熱議。民進黨回鍋選議員的前立委高嘉瑜也加入戰局。高說，內湖交通最大問題，不是車太多，而是聯外道路太少，其中，港墘橋重建更是關鍵工程。

高嘉瑜在臉書說，最近內科交通問題再度引發討論，沈伯洋提出婚育宅、青年科技宅應該在內湖強化，這樣「可以紓解一定的交通」；此外，提供內科企業ESG獎勵，推行上下班時間、工作時間錯開，拉長彈性工作時間。加上電動小巴士等「最後一哩路」交通接駁網，以這些綜合方式解決六年交通黑暗期。五大解方，但是卻被斷章取義。

她認爲內湖交通最大的問題，不是車太多，而是聯外道路太少。內湖約27萬人口，但內湖科技園區每天湧入近20萬通勤人口，道路容量卻停留在20年前的規模，讓成功橋、堤頂大道、港墘路、瑞光路及內湖交流道長期壅塞。

因此，高說，她從議員到立委任內，持續推動中央與地方合作，爭取交通建設，包括促成捷運東環段、汐東線核定、推動板南線延伸、爭取南港隧道全額補助、增設國道客運接駁及優化南港車站運輸功能等，希望從根本改善港湖地區交通。其中，港墘橋重建更是關鍵工程。

高嘉瑜說，港墘橋位於內科交通核心節點，是連結港墘路、瑞光路及堤頂大道的重要通道。目前大量車流集中在成功橋及周邊路網，一旦發生事故或尖峰壅塞，經常造成大範圍回堵。如果能推動港墘橋重建，從敬業三路跨越基隆河銜接塔悠路，不僅能增加跨區通行容量、分散成功橋車流壓力，也能改善港墘路與堤頂大道瓶頸，提升公車及綠運輸接駁效率，配合東區門戶計畫與內科發展需求。

高也提出解決內湖交通解方，她說，不能只靠單一工程，而是要透過完整配套：包括港墘橋重建或增設聯外橋梁、捷運東環段加速完工、內科快速公車與接駁系統、國道匝道與聯外道路優化、企業彈性上下班制度、增設轉乘停車場（P+R）、智慧交通管理系統。