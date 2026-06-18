基市將增1席山地原民議員

基隆市議會議員席次三十一席，因地方制度法修法今年將新增一席山地原住民，議員席次將達到三十二席，但基隆人口數跌破三十六萬人，仁愛區人口數四月底跌破四萬、信義區增至五萬二千多人，傳聞仁愛區可能減一席、信義區增一席。中選會主委游盈隆說，中選會八月二十日將公告席次。

游盈隆昨視察基隆市選委會二○二六地方公職人員選務工作並座談，擔任主委的副市長方定安說明選務概況及籌備進度。

各陣營關注今年基隆確定新增山原席次，另因人口數變化，仁愛區人口減少，有可能少一席，要到八月才正式公布，地方憂時程太晚？游盈隆說，八月公告席次是統一的規定。

中選會選務處長王曉麟說，議員席次依選罷法三十八條第二項規定辦理，以投票日的第六個月底的人口數為準計算，今年十一月二十八日投票，是以五月底計算。地方制度法主管機關是內政部，會函請內政部將總名額告知中選會，中選會依規定計算分配，以八月二十日公告為準。

基隆議員現有三十一席（包括一席平地原住民），地制法修法後，山原人數達一千五百人，就可選出一席山地原住民議員，基隆市今年四月底山原有一九一三人，確定年底選舉會增加一席山原議員。