觀察站／澎縣6人參選變數多 藍綠各有隱憂

民進黨選對會昨天拍板，徵召澎湖縣長陳光復妻子吳淑瑾「代夫出征」，國民黨四月即提名湖西鄉長陳振中參選澎湖縣長，除藍綠參選人，無黨籍也參選踴躍，年底澎湖縣長參選爆炸，高達六人表態角逐，讓選情更添變數。

下屆澎湖縣長選舉，藍綠陣營外，表態參選者還有無黨籍曾任兩任馬公市長的葉竹林，前澎湖副縣長、曾任民眾黨澎湖縣黨部主委的許智富，海洋志工陳盡川及新近宣布投入選戰的台聯黨主席周倪安。

民進黨下屆澎湖縣長原提名陳光復爭取連任，不料今年大年初一他不慎踩空重摔顱內重創，至今仍住院治療，這場意外打亂民進黨布局。由於在地實力雄厚的民進黨立委楊曜及現任馬公市長黃健忠均無意轉戰，陳光復支持者亦不願放手，民進黨中央最後決議由「夫人出馬」。

吳淑瑾雖承接陳光復施政成果，但她過去多扮演幕僚與志工角色，缺乏實質行政經驗，首次參選即挑戰地方首長，能否順利移轉夫婿支持勢力突圍，是一大考驗。國民黨早在今年四月即徵召陳振中，陳出身基層公務員，歷任鄉長、議員，並獲黨內大老王乾發、現任縣黨部主委陳雙全等人力挺，被視為正藍軍最大公約數。

至於同屬藍營的葉竹林，四年前以無黨籍參選縣長拿下三成選票，導致陳光復驚險勝出，此次再戰來勢洶洶；有民眾黨背景的許智富也以無黨籍參選，恐衝擊藍白整合。周倪安則由台灣跨海到澎湖，切入外籍漁工等漁民痛點闡述參選訴求，陳盡川則以志工訴求海洋願景。