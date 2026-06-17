沈伯洋合體黃承國出席木柵綠竹筍宴 再談「剉冰」說

民進黨北市長參選人沈伯洋今晚受邀出席木柵綠竹筍饗宴，木柵區農會董事長、民進黨前北市黨部主委黃承國到場。現場由北市議員簡舒培陪同逐桌敬酒，也幫忙介紹相關幹部，最後則坐在主桌與黃承國邊用餐邊聊天。

今晚木柵綠竹筍饗宴，木柵區農會總幹事莊思琪表示，這場是由農會夥伴們一起饗宴，邀集各地農業交流，席開32桌。下周則是邀請鄰里居民，會有98桌，希望將木柵的鐵觀音、綠竹筍的甘甜美味，推廣給更多人認識。

沈伯洋會前受訪表示，在地農會協助大家推廣綠竹筍、鐵觀音等，這都是城市發展一環，端午前後綠竹筍新鮮，跟大家致意。

另外，媒體也問及北市長蔣萬安提到「火鍋」，沈伯洋反提「剉冰」。沈伯洋說，以剉冰形容的本意，是指多元意思，每口味道不同，就像是每個行政區特色不同，這邊會有綠竹筍、茶，都有自己特色，最主要是希望這樣比喻更了解台北各行政區特色。

他也說， 覺得台北市是一張夠大桌子，能夠將不同小吃、特色擺到桌子上，「台北桌子夠大，可以放下各種任何小吃。」