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沈伯洋透露競選總部風格與這有關 預計8月提出

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨北市長參選人沈伯洋今晚出席木柵綠竹筍饗宴。記者邱書昱／攝影
民進黨北市長參選人沈伯洋今晚出席木柵綠竹筍饗宴。記者邱書昱／攝影

民進黨北市長參選人沈伯洋今晚出席木柵綠竹筍饗宴，媒體問到競選總部設計風格。他透露，主視覺會扣緊五大政見，而政見將於8月提出，笑說「現在太早講，怕大家忘記。」

2026九合一選舉

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今釋出，昨天與北市長參選人沈伯洋在蘇的競選辦公室，接待彼此就讀美國賓州大學法學院期間的教授、知名美國學者戴傑（Jacques deLisle）。同時，沈也參觀蘇的競選辦公室設計，直呼被五彩繽紛的燈箱條吸引。

媒體也好奇沈伯洋對於未來競總的規畫。他說，目前競選辦公室還在積極籌備中，接下來會逐步跟大家公布。至於辦公室的風格，因為主視覺會和提出的政策有所關聯。

他也笑說，而現階段規畫的五大政策，預計8月會提出，所以會根據政策來設計。現在太早講的話，怕大家會忘記。

沈伯洋 蘇巧慧 新北 2026九合一選舉 台北市選舉

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