內湖交通成戰場 沈伯洋強調隔空問藍營：難道蔣萬安也反對？

民進黨北市長參選人沈伯洋今晚出席木柵綠竹筍饗宴，針對內湖交通議題引起藍營議員開酸。他今天受訪時表示，要強調的是「錯開、彈性」，同樣是要讓住宅彈性變多，才能稍微減輕壓力，這些北市長蔣萬安也有提到，「如今一直抨擊，難道蔣萬安也反對？」

沈伯洋表示，內湖交通要講的其實是「錯開、彈性」這件事，包含彈性工時、延托彈性具備時候，屆時家長接送小孩的時間就比較多，這次內科交通也有再提到，如何讓企業有誘因來做這項ESG。

他說，談到的科技宅、青年宅、婚育宅，同樣是要讓住宅彈性變多，以稍微減輕壓力，之前蔣萬安也有提過，「如今一直抨擊，難道是科技宅、青年宅、婚育宅，蔣萬安也要反對？」

他也說，在大眾捷運最後一哩路，蔣萬安也有提過，只是現在談的是如何執行面的問題，將這樣的困境提出來卻被惡意抹黑。

另外，有關網路聲量衝到第二名，沈伯洋說，感謝大家的厚愛，但網路上獲得好評，也要讓大家更認識、更知道自己的願景。他也提到，這些對手都看在眼裡，才會以不實謠言、故意、惡意剪接。