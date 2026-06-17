快訊

影／國道障礙賽真實上演！國三驚見「箱型陣」 網笑：駕照S型終於用上

「我打全世界律師巴掌」台中悍女又大鬧地院 脫序1舉動遭7法警團團圍住

穿緊身白T爆紅！正妹主播傲人身材藏不住 大批粉絲狂讚：寫真偶像等級

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋聲稱被造謠 游淑慧：其實大家驚呆的是天馬行空

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
沈伯洋在Threads上否認專訪上完全沒提到「沒想到房價很高」痛批是造謠，國民黨議員批沈市政功課沒做好，反而惱羞成怒。圖／聯合報系資料照片
沈伯洋在Threads上否認專訪上完全沒提到「沒想到房價很高」痛批是造謠，國民黨議員批沈市政功課沒做好，反而惱羞成怒。圖／聯合報系資料照片

民進黨北市長參選人沈伯洋日前接受鄭弘儀專訪談內湖交通解方，引熱議。國民黨議員游淑慧質疑「住工合一」作法，沈伯洋反擊自己根本沒說過「沒想到當地房價很高」這句話。游淑慧今再度在臉書貼文說，不勝榮幸，讓民進黨參選人親自回應，只是沈的回應，只能9個字形容：「見笑轉生氣、問東回西。」

2026九合一選舉

「但沈伯洋委員，仍然再度畫錯重點。」游淑慧說，沈伯洋一被質疑，就急著深夜發文，搬出民進黨慣用的「抹黑、造謠、政治迫害」三部曲，想把焦點轉走。沈知不知道內湖房價貴？當沈在專訪中提出解決內科交通黑暗期的方式，是讓「在這邊工作的人，也住在這邊」時，第一個覺得不對勁、馬上提醒「內湖房價很貴」的，不是游淑慧，也不是網友，而是現場主持人鄭弘儀。

游淑慧說，沈伯洋現在急著自清「我沒有說不知道內湖房價貴」，根本是雞同鴨講、抓小放大。因為如果真的知道房價現實，就不會講出讓內湖的住宅可以容納在這邊工作的人。所以其實讓大家真正驚呆的，是那個天馬行空、不切實際的「住工合一」空想政策。

游說，更妙的是，當主持人提醒房價問題後，沈伯洋還回了一句：「很貴，所以現在就是我不會講…」，更讓人黑人問號。這句話，很多幫沈洗地的人刻意淡化，甚至直接讓它消失。

游淑慧說，也正因為被主持人插話點出房價現實後，沈後面才趕快把「青年科技宅」、「婚育宅」、「工時錯開」拿出來補洞。但請問，蓋社宅、鼓勵企業錯峰上下班，這些不就是前任與現任市府早就在做的事嗎？沈委員好意思裝作自己想法來說？更混亂的是，沈委員之前才說城市要「休閒時間對齊」，現在又突然變成「工作時間錯開」。到底是要大家同時休閒，還是分流上下班？他把台北市民搞得很亂。

「沈委員說，我講台北人口會變500萬，是把話硬塞到你嘴裡。」游淑慧也說，拜託，這叫邏輯推論。公堂之上，大家邏輯推論沈的話，很正常好嗎？「在這邊工作，他也住這邊」這句話，總是沈親口說的吧？台北市白天上班人口加上常住人口，人口不就可能暴增到接近500萬？還是沈委員的意思是，不在台北工作的人也應該搬出台北，大家移入移出，最後達成自然平衡？這不是市政解方，這是城市幻想。

游淑慧也酸，沈委員也算賺到，原本沈精心錄製的市政專訪，精華剪輯影片，媒體上架一週的點閱只有幾千次，上架七天來也沒有媒體討論過他的驚世解方，「相對於沈的剉冰文，被忽略地讓人唏噓。」結果因為游淑慧在節目廣告時間的閒聊，反而幫沈高調促銷，讓大家終於開始討論他對內科交通的「天才構想」。

沈伯洋 游淑慧 內湖 2026九合一選舉 台北市選舉

延伸閱讀

住內湖解塞車惹議沈伯洋轟造謠 游淑慧酸：又使出老本行抹紅大法

【重磅快評】沈伯洋對北市房價的認知恐僅限五分埔吧？

游淑慧爆專訪稱「沒想到內湖房價高」 沈伯洋駁：又開始造謠了

沈伯洋選台北市長 戴錫欽轟：大罷免製造仇恨號召最力不就是黑熊？

相關新聞

沈伯洋合體黃承國出席木柵綠竹筍宴 再談「剉冰」說

民進黨北市長參選人沈伯洋今晚受邀出席木柵綠竹筍饗宴，木柵區農會董事長、民進黨前北市黨部主委黃承國到場。現場由北市議員簡舒培陪同逐桌敬酒，也幫忙介紹相關幹部，最後則坐在主桌與黃承國邊用餐邊聊天。

競總風格曝光 沈伯洋透露與這有關 預計8月提出

民進黨北市長參選人沈伯洋今晚出席木柵綠竹筍饗宴，媒體問到競選總部設計風格。他透露，主視覺會扣緊五大政見，而政見將於8月提出，笑說「現在太早講，怕大家忘記。」

內湖交通成戰場 沈伯洋強調隔空問藍營：難道蔣萬安也反對？

民進黨北市長參選人沈伯洋今晚出席木柵綠竹筍饗宴，針對內湖交通議題引起藍營議員開酸。他今天受訪時表示，要強調的是「錯開、彈性」，同樣是要讓住宅彈性變多，才能稍微減輕壓力，這些北市長蔣萬安也有提到，「如今一直抨擊，難道蔣萬安也反對？」

沈伯洋聲稱被造謠 游淑慧：其實大家驚呆的是天馬行空

民進黨北市長參選人沈伯洋日前接受鄭弘儀專訪談內湖交通解方，引熱議。國民黨議員游淑慧質疑「住工合一」作法，沈伯洋反擊自己根本沒說過「沒想到當地房價很高」這句話。游淑慧今再度在臉書貼文說，不勝榮幸，讓民進黨參選人親自回應，只是沈的回應，只能9個字形容：「見笑轉生氣、問東回西。」

藍議員批綠營側翼影射李四川養網軍 籲蘇巧慧譴責抹黑行為

針對近日有綠營側翼指控國民黨新北市長參選人李四川疑似透過假帳號帶動網路聲量，藍營議員今天表示，相關指控至今未提出具體證據，僅憑截圖與影射就將帳號貼上「網軍」標籤，質疑是選舉操作手法，並要求民進黨新北市長參選人蘇巧慧公開表態，譴責未經查證的攻擊行為。

陳光復全澎免健保政見 吳淑瑾改提每年一億元提升地方醫療

民進黨正式提名，由吳淑瑾代替因傷復原中的丈夫陳光復參選澎湖縣長，同時也徵召民進黨立委林月琴參選苗栗市長。不過，陳光復競選連任提出的「全澎免健保」政見，吳淑瑾指出，要將這筆健保補助預算轉作每年挹注一億元，作為提升地方醫療之用，如高薪聘請專科醫師長駐澎湖等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。