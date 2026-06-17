沈伯洋聲稱被造謠 游淑慧：其實大家驚呆的是天馬行空

民進黨北市長參選人沈伯洋日前接受鄭弘儀專訪談內湖交通解方，引熱議。國民黨議員游淑慧質疑「住工合一」作法，沈伯洋反擊自己根本沒說過「沒想到當地房價很高」這句話。游淑慧今再度在臉書貼文說，不勝榮幸，讓民進黨參選人親自回應，只是沈的回應，只能9個字形容：「見笑轉生氣、問東回西。」

「但沈伯洋委員，仍然再度畫錯重點。」游淑慧說，沈伯洋一被質疑，就急著深夜發文，搬出民進黨慣用的「抹黑、造謠、政治迫害」三部曲，想把焦點轉走。沈知不知道內湖房價貴？當沈在專訪中提出解決內科交通黑暗期的方式，是讓「在這邊工作的人，也住在這邊」時，第一個覺得不對勁、馬上提醒「內湖房價很貴」的，不是游淑慧，也不是網友，而是現場主持人鄭弘儀。

游淑慧說，沈伯洋現在急著自清「我沒有說不知道內湖房價貴」，根本是雞同鴨講、抓小放大。因為如果真的知道房價現實，就不會講出讓內湖的住宅可以容納在這邊工作的人。所以其實讓大家真正驚呆的，是那個天馬行空、不切實際的「住工合一」空想政策。

游說，更妙的是，當主持人提醒房價問題後，沈伯洋還回了一句：「很貴，所以現在就是我不會講…」，更讓人黑人問號。這句話，很多幫沈洗地的人刻意淡化，甚至直接讓它消失。

游淑慧說，也正因為被主持人插話點出房價現實後，沈後面才趕快把「青年科技宅」、「婚育宅」、「工時錯開」拿出來補洞。但請問，蓋社宅、鼓勵企業錯峰上下班，這些不就是前任與現任市府早就在做的事嗎？沈委員好意思裝作自己想法來說？更混亂的是，沈委員之前才說城市要「休閒時間對齊」，現在又突然變成「工作時間錯開」。到底是要大家同時休閒，還是分流上下班？他把台北市民搞得很亂。

「沈委員說，我講台北人口會變500萬，是把話硬塞到你嘴裡。」游淑慧也說，拜託，這叫邏輯推論。公堂之上，大家邏輯推論沈的話，很正常好嗎？「在這邊工作，他也住這邊」這句話，總是沈親口說的吧？台北市白天上班人口加上常住人口，人口不就可能暴增到接近500萬？還是沈委員的意思是，不在台北工作的人也應該搬出台北，大家移入移出，最後達成自然平衡？這不是市政解方，這是城市幻想。

游淑慧也酸，沈委員也算賺到，原本沈精心錄製的市政專訪，精華剪輯影片，媒體上架一週的點閱只有幾千次，上架七天來也沒有媒體討論過他的驚世解方，「相對於沈的剉冰文，被忽略地讓人唏噓。」結果因為游淑慧在節目廣告時間的閒聊，反而幫沈高調促銷，讓大家終於開始討論他對內科交通的「天才構想」。