快訊

影／國道障礙賽真實上演！國三驚見「箱型陣」 網笑：駕照S型終於用上

「我打全世界律師巴掌」台中悍女又大鬧地院 脫序1舉動遭7法警團團圍住

穿緊身白T爆紅！正妹主播傲人身材藏不住 大批粉絲狂讚：寫真偶像等級

聽新聞
0:00 / 0:00

藍議員批綠營側翼影射李四川養網軍 籲蘇巧慧譴責抹黑行為

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市議員呂家愷今表示，綠營側翼指控李四川陣營動用網軍卻未提出具體證據，呼籲蘇巧慧公開譴責未經查證的影射與抹黑行為。圖／呂家愷提供
新北市議員呂家愷今表示，綠營側翼指控李四川陣營動用網軍卻未提出具體證據，呼籲蘇巧慧公開譴責未經查證的影射與抹黑行為。圖／呂家愷提供

針對近日有綠營側翼指控國民黨新北市長參選人李四川疑似透過假帳號帶動網路聲量，藍營議員今天表示，相關指控至今未提出具體證據，僅憑截圖與影射就將帳號貼上「網軍」標籤，質疑是選舉操作手法，並要求民進黨新北市長參選人蘇巧慧公開表態，譴責未經查證的攻擊行為。

2026九合一選舉

針對近日有綠營側翼以所謂「假帳號挺李四川」為題發動攻勢，國民黨新北市議員呂家愷今天表示，相關指控始終未提出任何可證明帳號由李四川陣營指揮、支付或操作的具體證據，僅憑截圖與影射就扣上「網軍」帽子，質疑是抹黑與選舉操作。

呂家愷表示，李四川陣營先前已說明，網路上不明帳號在官方社群留言，不排除有心人士以反串方式操作，企圖製造負面選舉效果。他批評，民進黨過去最擅長的就是先製造問題，再拿問題回頭攻擊對手，最後把選民注意力從市政、財政、交通、都更及居住正義等議題上移開。

呂家愷指出，蘇巧慧陣營每次遇到綠營側翼出征，總稱未曾授意，但每逢側翼攻擊對手時，卻從未正面譴責。他質疑這種「有紅利就收割、有責任就切割」的政治模式，並喊話蘇巧慧公開表態，要求側翼停止未經查證的影射與抹黑。

呂認為，新北市長選舉應比拚城市治理能力，而不是比誰的側翼會截圖、誰的網軍會帶風向、誰的政治口水比較髒。他說，新北市民要的是能解決問題的市長，而非操作網路風向的候選人。

新北市議員呂家愷今表示，綠營側翼指控李四川陣營動用網軍卻未提出具體證據，呼籲蘇巧慧公開譴責未經查證的影射與抹黑行為。圖／呂家愷提供
新北市議員呂家愷今表示，綠營側翼指控李四川陣營動用網軍卻未提出具體證據，呼籲蘇巧慧公開譴責未經查證的影射與抹黑行為。圖／呂家愷提供

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 蘇巧慧 呂家愷 網軍 國民黨 民進黨

延伸閱讀

饒慶鈴預錄參加海峽論壇被嗆查處 牛煦庭：國民黨別再有抗中保台PTSD

退休軍公教願回校園 藍委：應放寬薪資上限

社群平台帳號停權災情不斷擴大 黃國昌酸數發部「Meta客服中心」

搶客家票 李四川提6政見 加碼社團補助

相關新聞

沈伯洋合體黃承國出席木柵綠竹筍宴 再談「剉冰」說

民進黨北市長參選人沈伯洋今晚受邀出席木柵綠竹筍饗宴，木柵區農會董事長、民進黨前北市黨部主委黃承國到場。現場由北市議員簡舒培陪同逐桌敬酒，也幫忙介紹相關幹部，最後則坐在主桌與黃承國邊用餐邊聊天。

競總風格曝光 沈伯洋透露與這有關 預計8月提出

民進黨北市長參選人沈伯洋今晚出席木柵綠竹筍饗宴，媒體問到競選總部設計風格。他透露，主視覺會扣緊五大政見，而政見將於8月提出，笑說「現在太早講，怕大家忘記。」

內湖交通成戰場 沈伯洋強調隔空問藍營：難道蔣萬安也反對？

民進黨北市長參選人沈伯洋今晚出席木柵綠竹筍饗宴，針對內湖交通議題引起藍營議員開酸。他今天受訪時表示，要強調的是「錯開、彈性」，同樣是要讓住宅彈性變多，才能稍微減輕壓力，這些北市長蔣萬安也有提到，「如今一直抨擊，難道蔣萬安也反對？」

沈伯洋聲稱被造謠 游淑慧：其實大家驚呆的是天馬行空

民進黨北市長參選人沈伯洋日前接受鄭弘儀專訪談內湖交通解方，引熱議。國民黨議員游淑慧質疑「住工合一」作法，沈伯洋反擊自己根本沒說過「沒想到當地房價很高」這句話。游淑慧今再度在臉書貼文說，不勝榮幸，讓民進黨參選人親自回應，只是沈的回應，只能9個字形容：「見笑轉生氣、問東回西。」

藍議員批綠營側翼影射李四川養網軍 籲蘇巧慧譴責抹黑行為

針對近日有綠營側翼指控國民黨新北市長參選人李四川疑似透過假帳號帶動網路聲量，藍營議員今天表示，相關指控至今未提出具體證據，僅憑截圖與影射就將帳號貼上「網軍」標籤，質疑是選舉操作手法，並要求民進黨新北市長參選人蘇巧慧公開表態，譴責未經查證的攻擊行為。

陳光復全澎免健保政見 吳淑瑾改提每年一億元提升地方醫療

民進黨正式提名，由吳淑瑾代替因傷復原中的丈夫陳光復參選澎湖縣長，同時也徵召民進黨立委林月琴參選苗栗市長。不過，陳光復競選連任提出的「全澎免健保」政見，吳淑瑾指出，要將這筆健保補助預算轉作每年挹注一億元，作為提升地方醫療之用，如高薪聘請專科醫師長駐澎湖等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。