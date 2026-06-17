藍議員批綠營側翼影射李四川養網軍 籲蘇巧慧譴責抹黑行為

針對近日有綠營側翼指控國民黨新北市長參選人李四川疑似透過假帳號帶動網路聲量，藍營議員今天表示，相關指控至今未提出具體證據，僅憑截圖與影射就將帳號貼上「網軍」標籤，質疑是選舉操作手法，並要求民進黨新北市長參選人蘇巧慧公開表態，譴責未經查證的攻擊行為。

針對近日有綠營側翼以所謂「假帳號挺李四川」為題發動攻勢，國民黨新北市議員呂家愷今天表示，相關指控始終未提出任何可證明帳號由李四川陣營指揮、支付或操作的具體證據，僅憑截圖與影射就扣上「網軍」帽子，質疑是抹黑與選舉操作。

呂家愷表示，李四川陣營先前已說明，網路上不明帳號在官方社群留言，不排除有心人士以反串方式操作，企圖製造負面選舉效果。他批評，民進黨過去最擅長的就是先製造問題，再拿問題回頭攻擊對手，最後把選民注意力從市政、財政、交通、都更及居住正義等議題上移開。

呂家愷指出，蘇巧慧陣營每次遇到綠營側翼出征，總稱未曾授意，但每逢側翼攻擊對手時，卻從未正面譴責。他質疑這種「有紅利就收割、有責任就切割」的政治模式，並喊話蘇巧慧公開表態，要求側翼停止未經查證的影射與抹黑。

呂認為，新北市長選舉應比拚城市治理能力，而不是比誰的側翼會截圖、誰的網軍會帶風向、誰的政治口水比較髒。他說，新北市民要的是能解決問題的市長，而非操作網路風向的候選人。