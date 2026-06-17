批中央「移工零付費」滅漁生計 周倪安參選澎湖縣長拋政策

台聯黨主席周倪安日前宣布投入澎湖縣長選戰，對中央離島政策火力全開，今發新聞稿批中央長年忽視離島需求，尤其是勞動部推動的「移工零付費」政策，無異於對在地漁業趕盡殺絕，因此提出多項政策支票提解方。

周倪安指出，澎湖擁有1萬5000多名漁民，長期面臨勞動力嚴重短缺的困境，不得不仰賴外籍漁工協助，然而政府不僅未能有效解決缺工問題，對移工逃跑、非法打黑工等亂象更視若無睹，今年勞動部甚至祭出「移工零付費」政策，並計畫在3年內達成。

周倪安對此痛批，政府這樣的行徑根本就是滅漁、是在毀滅澎湖人的生計，她也指出除了漁業困境，中央在對於長照政策，部分無法獲得政府長照政策妥善照顧的年邁長者，家屬必須自費聘雇外籍看護，但頻繁發生的移工逃跑事件，常讓家屬疲於奔命。

她質疑，移工要離開澎湖勢必得搭乘飛機或輪船，皆須經過查驗，執法單位絕無抓不到的道理，相關防逃機制與查緝作為顯有重大改進空間。

周倪安表示，此時此刻必須要有人站出來為澎湖人表達真正需求，讓澎湖發展、吸引年輕人返鄉，她未來將針對澎湖縣政的長期痛點對症下藥，範疇涵蓋漁業生存、觀光轉型、交通航線、青年返鄉、離島醫療與地方產業振興等議題。

她也強調，為了本土派的整體利益，台聯黨不排斥與其他政黨或地方人士進行溝通，目標是團結更多澎湖鄉親，守護並發揚澎湖的優勢，讓澎湖揚名世界，而非成為無法自立、總向中央伸手且被台灣視為不起眼的離島。