國民黨台中市議員34名參選名單拍板 「這兩人」未在名單內喊選到底

國民黨台中市議員選舉徵召、提名名單今天核定，共提名28位，徵召6位，共34位參選市議員。針對黨籍有意參選東南區的周啟揚及太平區的張書華都未在徵召名單內，兩人仍喊出堅持參選到底。台中市黨部副主委陳明振表示尊重，但是屆時只要一登記，就會遭黨紀處分。

國民黨台中市黨部指出，國民黨在台中市共提名28位，徵召6位，共34位參選市議員，今天黨中央已核定名單。台中市共17個選區，國民黨於三個選區採徵召，分別為第11選區（東南區）徵召現任市議員李中、林霈涵；第12選區（太平區）徵召黃佳恬、賴義鍠；第13選區（大里霧峰區）徵召蘇柏興、林碧秀。

爭取東南區市議員提名的周啓揚今強調「參選到底」，他說，目前不會退黨，面對嚴峻考驗「不到最後一刻絕不放棄」，將秉持深耕地方的初衷，全力為泛藍及年輕世代爭取東南區最關鍵的「第三席」，實踐「東南再升級」的承諾。

另外爭取參選太平區的張書華也確定參選到底。張書華說，太平需要新的聲音，他會繼續打拼，相信黨部看得到他的付出。

國民黨台中市黨部指出，如有未提名的黨員執意要選，只要一登記，市黨部會以黨紀處理。