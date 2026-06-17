陳光復「全澎免健保」政見 吳淑瑾改提每年一億元提升地方醫療

民進黨正式提名，由吳淑瑾代替因傷復原中的丈夫陳光復參選澎湖縣長，同時也徵召民進黨立委林月琴參選苗栗市長。不過，陳光復競選連任提出的「全澎免健保」政見，吳淑瑾指出，要將這筆健保補助預算轉作每年挹注一億元，作為提升地方醫療之用，如高薪聘請專科醫師長駐澎湖等。

身兼民進黨主席的賴清德總統指出，以陳光復在澎湖的施政廣獲鄉親的支持來看，他要連任是沒有問題的，但在農曆大年初一發生意外受傷，黨中央希望現階段他能以安心養傷、恢復健康為優先，在選對會廣泛徵詢地方意見後，中執會最終決議提名吳淑瑾代表民進黨參選澎湖縣長。

賴總統說，從陳光復參與公共事務以來，吳淑瑾不僅一路陪伴，也共同投入地方服務，對澎湖的發展，以及鄉親的需求，都有著深刻的了解。吳淑瑾無疑是光復縣長長年服務地方的重要力量。

吳淑瑾表示，若她免去大家一個月幾百塊的健保費，當遇到狀況時，一時找不到好的專科醫師、好的醫療設備，又要送到台灣，錯失了緊急醫療救援的時間，這才是澎湖鄉親最大的痛。因此她提出的首要政見，就是要將這筆經費轉作每年挹注一億元提升地方醫療，以高薪聘請專科醫師長駐澎湖、加強第一線醫護人員的福利，購買救命儀器，不要讓澎湖鄉親轉診奔波。

吳淑瑾指出，這陣子有醫療團隊全力照顧陳光復，他因為撞到頭不是一時好得來，需要時間、空間慢慢恢復，現在她要去選舉，家人都會全力支持，一起扛起照顧陳光復的責任。