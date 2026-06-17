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影／民進黨提名澎湖縣長、苗栗市長
民進黨中執會今天正式提名吳淑瑾參選澎湖縣長，賴清德總統親自為吳淑瑾以及苗栗市長參選人林月琴繫上競選背帶，並高呼「當選」。
2026九合一選舉
澎湖縣長陳光復仍在醫院治療，民進黨下午正式徵召陳光復妻子吳淑瑾「代夫出征」參選澎湖縣長，身兼民進黨主席的賴清德總統致詞時表示，陳光復目前尚在高雄榮總加護病房治療中，病情已經穩定，但黨部認為應給予縣長更好的時間、空間好好治病恢復健康，因此黨中央做出必要、也不捨的決定，不管是吳淑瑾，還是林月琴，兩人都是從事社會公益工作數十年，深深贏得社會肯定，都是傑出的女性好人才並感謝澎湖鄉親支持陳光復。
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