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演唱會經濟2.0掀藍綠交鋒 尹立酸柯志恩外行、柯辦嗆賴瑞隆沒料

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市政府針對世運主場館制定收費標準，未來若舉辦大型演唱會，活動當天至少要繳三百卅萬元場地費及行政服務費。記者徐白櫻／攝影
高雄市政府針對世運主場館制定收費標準，未來若舉辦大型演唱會，活動當天至少要繳三百卅萬元場地費及行政服務費。記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩拋出「演唱會經濟2.0」政見，遭綠營質疑過去國民黨唱衰演唱會經濟，如今搖身一變成為倡議者，令人感到諷刺；柯辦對此反擊，演唱會旅宿哄抬房價、黃牛票氾濫，不見對手提出解決辦法，只會為反而反。

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柯志恩「演唱會經濟2.0」主張現行世運主場館免場租政策改為有條件優惠，採行購票實名制、杜絕黃牛票即可獲場租減免，整頓演唱會期間旅宿房價飆漲問題，並參照Coachella、Glastonbury等國際音樂節模式，打造成為亞洲級音樂盛會，擴大觀光與產業效益。

不過這項政策引來民進黨高雄市議員參選人尹立批評，柯在提出政策前，是否曾與大型音樂祭主辦單位、演唱會製作公司、場館營運團隊及流行音樂產業從業人員深入討論過，也質疑是否真正了解演唱會背後牽涉的場館、交通、住宿、觀光及人才培育等產業鏈結構。

尹立指出，如果沒有做過這些功課「那麼這些政策究竟是建立在什麼基礎之上？」他也提到，過去國民黨對大港開唱等流行音樂活動抱持批判態度，當年韓國瑜將大港開唱形容為「低俗、下流」活動，如今立場轉變令人感到突兀。

尹立認為，高雄成為演唱會城市不是靠口號，而是背後有無數音樂人、文化工作者、主辦單位與場館團隊長年累積的成果，酸柯不懂演唱會經濟，只會「坐在冷氣房裡憑空想像」。

柯辦發言人謝其宏回擊，世運主場館收場租是現行政策方向，新潮流要扣柯志恩「短視近利」帽子，卻適得其反打到現任市長陳其邁。

謝其宏也點名民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，自稱接棒陳其邁接棒人選，迄今未針對演唱會期間飯店房價飆漲、違規超收及惡意取消訂房等亂象提出具體解決辦法。

謝強調，「演唱會經濟2.0」內涵在於把場租化為鼓勵購票實名制的政策誘因，打擊黃牛、保障歌迷權益，並推動友善旅宿認證，遏止房價亂漲，以免損害高雄城市形象，讓演唱會帶來的紅利真正回饋高雄市民身上，呼籲綠營應回歸理性政策討論，不要總為反對而反對。

柯志恩 演唱會 尹立 2026九合一選舉 高雄市選舉

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