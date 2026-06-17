賴總統力薦吳淑瑾、林月琴：澎湖、苗栗市最好的人選

民進黨今天正式提名，由吳淑瑾代替丈夫陳光復參選澎湖縣長，同時也徵召民進黨立委林月琴參選苗栗市長。身兼民進黨主席的賴清德總統表示，要懇請所有疼惜陳光復的澎湖鄉親繼續團結相挺，全力支持吳淑瑾，也相信未來苗栗市能在林月琴與鄉親共同努力下，能朝向更幸福、更宜居、更有照顧力的幸福溫暖福利城市邁進。

賴總統指出，由於澎湖縣長陳光復在農曆大年初一發生意外受傷，黨中央希望現階段他能以安心養傷、恢復健康為優先。因此，在選對會廣泛徵詢地方意見後，並充分研議，今天中執會也將就「2026年澎湖縣長提名候選人名單」進行討論，最終決議提名吳淑瑾代表民進黨參選澎湖縣長。

賴總統說，從陳光復參與公共事務以來，吳淑瑾不僅一路陪伴，也共同投入地方服務，對澎湖的發展，以及鄉親的需求，都有著深刻的了解。吳淑瑾無疑是光復縣長長年服務地方的重要力量，像是為了解決離島及偏遠村里民眾理髮不便的問題，他積極促成「光復義剪隊」。

賴總統表示，十多年來，結合志工利用假日深入社區、前往離島服務，累積服務超過三萬人次，將溫暖與關懷送到澎湖每一個角落，這份長年扎根地方、服務鄉親的精神，正是澎湖最珍貴的能量；如今面對鄉親對澎湖發展的期待，以及延續陳光復縣長治理的責任，吳淑瑾願意承擔重任，投入澎湖縣長選舉，要懇請所有疼惜光復縣長的鄉親，大家繼續團結相挺，全力支持吳淑瑾。

賴總統指出，地方要有好的發展，除了要有優秀的縣市長領航，也需要傑出的鄉鎮市長共同打拚，讓國家政策、地方建設與民生照顧，能夠更有效率地落實。日前苗栗縣黨部依照公職候選人提名條例，正式提名林月琴代表民進黨投入年底苗栗市長選舉。

賴總統說，林月琴從民間的行動者到國會立法者，始終秉持從政初衷。在國會兩年多來，憑藉著專業認真的問政表現，連續四個會期獲得公督盟國會評鑑優秀立委的肯定。更重要的是，身為苗栗女兒，林月琴始終心繫家鄉發展，對故鄉懷抱深厚情感與責任感，即使面對艱困的挑戰，仍展現回饋故鄉的堅定決心，要為苗栗市開創新的未來。

賴總統表示，她不僅有社福實務的溫暖細膩，也具備中央政策的宏觀視野，更將帶著客家人堅毅踏實的精神返鄉參選，為苗栗市注入改革與進步的新力量。

賴總統指出，林月琴未來會和民進黨苗栗縣長參選人陳品安攜手努力，結合中央歷練與地方深耕的力量，成為帶動苗栗進步的雙引擎，與所有公職候選人一起翻轉苗栗、開創未來，「疼惜長輩、守護下一代，苗栗市長，請全力支持林月琴」。