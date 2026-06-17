蔣萬安2026選後布局採「侯友宜模式」？戴錫欽：沒做完總是有點遺憾

外界近來討論國民黨2028人選，除了台中市長盧秀燕，台北市長蔣萬安也頻頻被點名。台北市議長、國民黨北市黨部主委戴錫欽上午接受黃光芹「中午來開匯」節目專訪時指出，蔣萬安若以「侯友宜模式」，選民的反彈不會那麼高，但他強調，沒做完（市長任期）總是有點遺憾。

對於蔣萬安2026在衝高票當選，戴錫欽說，最重要的還是要能夠爭取連任，不是衝多高票來炫耀，而是說「高票代表市民對你的肯定、認同」，不是說衝高票是為了下一步。其實現在藍營對蔣萬安有很大的期待，甚至希望是不是 2028就有機會？侯友宜也是在第二任時去選總統。

但戴錫欽說，既然如果2026年底，市民願意託付給蔣萬安，甚至給相對的高票來支持連任，做為一個民選的政治人物，理當要把第二任4年做完。

他也說，當然如果中間2028年，國民黨是其他人拿下總統職務，覺得蔣萬安已經過地方歷練很長一段時間，有需要到中央或其他的職務上做更多的歷練，就像民進黨栽培很多的地方首長到中央去歷練一樣，而且是在第二任的末期時，他覺得這都是可以考慮的，選民或民眾的接受度也相對比較高。

戴錫欽指出，他認為蔣萬安還是扎扎實實地競選連任，把第二任做好，國民黨2028誰是最強的人選？覺得現在「幾個太陽」也不是壞事，大家去競爭，黨主席選舉之前，大家可能會比較傾向盧秀燕「定於一尊」，現在外界對鄭麗文黨主席，也有一些不同的揣測，現在不管是蔣萬安、盧秀燕、韓國瑜、鄭麗文，走向一個共同的方向，對國民黨絕對是好事。

主持人黃光芹也追問，意思是說蔣萬安可以是「侯友宜模式」？因為他已經不會是韓國瑜；戴錫欽指出，他舉侯友宜例子，是說侯第二任期去選，選民的反彈不會那麼高，但是沒做完，總是有點遺憾。