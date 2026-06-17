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出席活動白營小雞被冷落？李四川：有心人別見縫插針了
新北市長選情升溫，國民黨新北市長參選人李四川昨到三峽出席活動，除藍營議員參選人外，民眾黨議員參選人吳亞倫也現身，但有媒體指吳在現場被擠在一旁遭冷落，場面尷尬。今李四川受訪表示，他歡迎民眾黨的議員參選人參加活動，且昨看照片吳也都在他身旁，有心人就不必見縫插針了。
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李四川今午出席景文科大「技冠國際饗遇光宴」活動，他說今天受邀參與景文科大技冠國際饗遇光宴活動，景文餐飲系學生榮獲金牌，對於有這麼好的成績，他一起來分享這個成果，他還特地化身為廚師學習擺盤及上菜。
李四川致詞時笑稱，過去曾協助景文科技大學蓋辦公室，也花很多心血在人工湖上，他也非常重視技職教育，雖然自己不會做菜學擺盤，不過他的專長是彎水管，也欽佩學校把技職教育辦得很好，他希望年底回到新北為市民服務。
李四川今再提產業政見表示，他過去在北市除了把輝達引進台北，若年底選上新北市長，他一定會先蓋蘆社大橋，打通雙北交通動脈並串聯AI科技廊帶， 縮短通勤距離，將高科技產業從南港、內科及北士科延伸至新北，讓新北市民能快速進入北士科等科技園區就業。
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