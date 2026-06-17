蘇巧慧側翼指控有網軍 李四川競辦：側翼網軍已成蘇巧慧分身

長期力挺蘇巧慧的綠營側翼指控李四川有網軍，李四川競選辦公室今表示，蘇巧慧陣營的側翼網軍指控別人有網軍，實在是獨特的「綠色笑話」，這件事應該講給蘇巧慧聽；李競辦也質疑，蘇巧慧堅持與側翼網軍站在一起，並透過他們一再對李四川發動抹黑攻擊，顯然側翼網軍已成為蘇巧慧的分身。

李四川競選辦公室指出，李四川投入選舉以來，先遭遇力挺蘇巧慧的綠營側翼以AI製圖方式，誣指李四川是黑道；又有綠營名嘴以造假的資訊，抹黑攻擊李四川的住宅ㄧ事；後來甚至有網軍側翼以肉搜、騷擾方式，公布李四川家人的姓名及住家地址及外觀，造成家人及鄰居巨大壓力及困擾。

李四川競辦表示，這些發動抹黑攻擊的網軍、側翼、名嘴，都有一個共同點，都是長期力挺民進黨新北市長參選人蘇巧慧，甚至與蘇巧慧共同推動全國惡意大罷免，這些側翼網軍與蘇巧慧之間，不只是有緊密關係，根本是同一陣營。

李四川競選辦公室也質疑，既然蘇巧慧先前已坦承有注意到媒體社群對李四川的抹黑攻擊，但為什麼對於這些長期支持妳、當妳分身的側翼網軍，以肉搜家人、騷擾市民的方式進行政治攻擊，蘇巧慧卻不敢有半句譴責，「蘇巧慧是怕自家的側翼網軍不開心嗎？還是支持這些側翼網軍的行為？」