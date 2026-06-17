沈伯洋提住內湖就不塞車 李四川：請問蘇巧慧同意這說法嗎?

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前接受三立「話時代人物」專訪，談到內湖塞車提出「住在內湖」的解方，讓主持人鄭弘儀回稱「內湖房價很貴耶」，此語引發大批網友爭議。今國民黨新北市長參選人李四川表示，沈伯洋可能對市政不太了解，更不了解內湖房價，他想要請教他的對手蘇巧慧，是否同意沈伯洋的說法?

內湖交通是歷經多任市長仍未解的難題，沈伯洋日前接受專訪提出解方表示，最基本的是讓內湖住宅能容納這裡工作的人，大家更願意搬到這邊，在內湖工作，內湖是很豐富的地方，很多人願意，只要可以負擔。

今李四川出席景文科大「技冠國際饗遇光宴」活動時，媒體詢問李四川對沈伯洋談論內湖交通看法，李四川回應，內湖的交通從以前到現在沒有那麼簡單，不是把「住工合一」就可以解決交通問題，他認為沈伯洋對市政不太了解，更不了解內湖現在的房價，所有在內湖工作的人要住在內湖有它的困難，也有很多住新北的人到台北上班。

李四川表示，對於房價問題，他要請教對手蘇巧慧，是否也同意沈伯洋的說法？