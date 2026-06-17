蔣萬安質詢看 iPad「殷瑋答」？議長戴錫欽視角揭密

台北市長蔣萬安在議會備詢，桌前擺放一台平板電腦，遭綠營質疑過度依賴研考會主委殷瑋「打PASS」；對此，台北市議長戴錫欽今受訪指出，從主席台往下看，只有他看得見市長的後腦勺， iPad是LINE的對話群組，有局處首長協助市長回答。

戴錫欽中午接受黃光芹「中午來開匯」節目專訪，針對「殷瑋答」，他指出，議會質詢時，每位市長其實都會準備一些幕僚提供的資料，議場會準備一個電腦螢幕給市長，把議員質詢的PowerPoint相關資料，包括圖表、影片、書面資料等呈現，局處首長每人桌上也都有螢幕，市長也看得到。

他說，過去在柯市長時代，會另準備2個螢幕，由幕僚提供給他，蔣萬安當市長後，他準備了一個iPad，柯市長那時的螢幕，蔣就沒有用，iPad會有一個LINE的對話群組，有不同的幕僚，包括殷瑋在內，和幾位副市長，或者是業務主管的局處首長。

戴錫欽指出，如果某些議員在總質詢針對市長而來，有些局處首長會來協助市長回答，市長當然責無旁貸必須回應，但是有一些細節，一些局處的小業務，沒有哪一個「天縱英明」的首長能夠倒背如流把所有局處的業務通通背得滾瓜爛熟，所以有局處首長來協助，其實對質詢的議員來講，不是不尊重，反而是更加尊重，因為提供更完善的資訊。

戴錫欽指出，政治攻防過程，尤其碰到選舉年，在野的議員一定會想要更加凸顯，透過詢答想問倒一個首長，但這太容易了，因為首長的業務太多，單挑一個點去深入，要考倒他不難，問題是議員不是以考倒官員作為樂趣，而是考倒之後，要凸顯什麼樣的問題？做一個政策的調整，這才是質詢的重點。

戴錫欽也解釋，他從背後看過去，其實幕僚提供的資訊，蔣萬安有時候採用，有時候不見得採用，不是給什麼就講什麼，以這次總質詢共9天，常看到蔣萬安跟議員一來一往的過程當中，哪有時間看螢幕？光是唇槍舌戰就已經來不及了，怎麼可能還盯著螢幕看，而且只要盯著螢幕、照著螢幕念稿，議員一定馬上發現。

他說，他也看到蔣萬安採用回答的訊息、談參，其實只有一小部分比例，因為詢答過程當中，有時候言辭交鋒，特別是政治議題的攻防，你來我往，聽議員講話都來不及了，怎麼有時間低頭看螢幕？頂多瞄一下，就要立刻來回應。所以「殷瑋答」是幕僚提供正確的資訊給首長做回答的參考，這是天經地義的事。