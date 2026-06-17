藍綠互控操控網軍 蘇巧慧陣營嗆：李四川陣營侮辱市民智商

網紅指控國民黨新北市長參選人李四川使用網軍，李陣營今批蘇巧慧的側翼指控別人有網軍是獨特的「綠色笑話」。蘇巧慧競選辦辦公室今再嗆，李四川陣營被揭發再次使用跟陳見賢一樣的網軍來拉抬自己、攻擊蘇巧慧，竟可回應這是反串、是「綠色笑話」，李四川陣營這種回應「真的是侮辱市民的智商」。

蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨·夷將表示，除了國民黨陣營，誰會花錢反串同時誇獎陳見賢、誇獎李四川，然後發文罵蘇巧慧？這些帳號共同點都是沒有朋友、AI人像，之前po文「民調唯一支持」國民黨新竹縣長初選參選人陳見賢，現在則轉型支持李四川、攻擊蘇巧慧。李四川陣營已經被捉到兩次，竟然還能以反串做辯解，真的是侮辱台灣人民智商。

馬亨亨·夷將說，蘇巧慧發言人群被蘇巧慧交付的工作，是發揮創意，讓政見更有記憶，讓城市更有趣，而不是像李四川的發言人群一樣三天兩頭發稿批評對手。蘇巧慧團隊會繼續維持正面的選戰，讓新北走向更進步，照顧每一位市民的新時代。