2026選舉蔣萬安相對穩定？北市黨部主委戴錫欽曝：沒那麼簡單

年底九合一選舉漸升溫，台北市長蔣萬安尋求連任呼聲高，台北市議長、國民黨北市黨部主委戴錫欽上午接受黃光芹「中午來開匯」節目專訪時指出，台北市長選舉，很多人會認為蔣萬安相對穩定，但沒有那麼簡單，民進黨選舉有一套、也有基本盤。

戴錫欽也說，蔣萬安執政再好，選舉過程當中，不容有任何閃失，除了要凸顯任內這3、4年的政績之外，怎麼樣一步一腳印，而且非常謹言慎行，把所有想傳達的東西讓市民有感，最後投下了神聖的一票，選舉就這麼回事，必須堅持到最後一刻。

至於沈伯洋，戴錫欽酸說，有一個很重要的重點，之前有人說沈伯洋為了要選市長，改頭換面、重新做「人設」，但問一個最簡單的問題，如果一個人原來的「人設」是好的，也因為這個「人設」好到說民進黨認為非他不可，是不可多得的戰將，那為什麼要重改「人設」？為什麼要改變造型？