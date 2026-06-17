快訊

LINE免費貼圖6款！端午諧音哏必用 小小兵貼圖爽用到年底

台中悍女再大鬧台中地院 囂張嗆喊：我打全世界律師巴掌

外遇兔來了！壽司郎×西村優志「3款餐點＋19款周邊」5大角色可愛現身

聽新聞
0:00 / 0:00

2026選舉蔣萬安相對穩定？北市黨部主委戴錫欽曝：沒那麼簡單

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議長、國民黨北市黨部主委戴錫欽上午接受黃光芹「中午來開匯」節目專訪。圖／取自「中午來開匯」節目
台北市議長、國民黨北市黨部主委戴錫欽上午接受黃光芹「中午來開匯」節目專訪。圖／取自「中午來開匯」節目

年底九合一選舉漸升溫，台北市長蔣萬安尋求連任呼聲高，台北市議長、國民黨北市黨部主委戴錫欽上午接受黃光芹「中午來開匯」節目專訪時指出，台北市長選舉，很多人會認為蔣萬安相對穩定，但沒有那麼簡單，民進黨選舉有一套、也有基本盤。

2026九合一選舉

戴錫欽也說，蔣萬安執政再好，選舉過程當中，不容有任何閃失，除了要凸顯任內這3、4年的政績之外，怎麼樣一步一腳印，而且非常謹言慎行，把所有想傳達的東西讓市民有感，最後投下了神聖的一票，選舉就這麼回事，必須堅持到最後一刻。

至於沈伯洋，戴錫欽酸說，有一個很重要的重點，之前有人說沈伯洋為了要選市長，改頭換面、重新做「人設」，但問一個最簡單的問題，如果一個人原來的「人設」是好的，也因為這個「人設」好到說民進黨認為非他不可，是不可多得的戰將，那為什麼要重改「人設」？為什麼要改變造型？

戴錫欽 蔣萬安 黃光芹 2026九合一選舉 台北市選舉

延伸閱讀

命理師看台北市長選戰…蔣萬安「這期間運勢差」、沈伯洋「1事恐辛苦」

邱建富無黨參戰彰化縣長 自估可從藍綠各拿2成5選票

住內湖解塞車惹議沈伯洋轟造謠 游淑慧酸：又使出老本行抹紅大法

綠營評估蘇、沈雙箭頭帶動選情 李四川：別讓仇恨值繼續升高

相關新聞

蘇巧慧側翼指控有網軍 李四川競辦：側翼網軍已成蘇巧慧分身

長期力挺蘇巧慧的綠營側翼指控李四川有網軍，李四川競選辦公室今表示，蘇巧慧陣營的側翼網軍指控別人有網軍，實在是獨特的「綠色笑話」，這件事應該講給蘇巧慧聽；李競辦也質疑，蘇巧慧堅持與側翼網軍站在一起，並透過他們一再對李四川發動抹黑攻擊，顯然側翼網軍已成為蘇巧慧的分身。

沈伯洋提住內湖就不塞車 李四川：請問蘇巧慧同意這說法嗎?

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前接受三立「話時代人物」專訪，談到內湖塞車提出「住在內湖」的解方，讓主持人鄭弘儀回稱「內湖房價很貴耶」，此語引發大批網友爭議。今國民黨新北市長參選人李四川表示，沈伯洋可能對市政不太了解，更不了解內湖房價，他想要請教他的對手蘇巧慧，是否同意沈伯洋的說法?

蔣萬安質詢看 iPad「殷瑋答」？議長戴錫欽視角揭密：是LINE對話群組

台北市長蔣萬安在議會備詢，桌前擺放一台平板電腦，遭綠營質疑過度依賴研考會主委殷瑋「打PASS」；對此，台北市議長戴錫欽今受訪指出，從主席台往下看，只有他看得見市長的後腦勺， iPad是LINE的對話群組，有局處首長協助市長回答。

2026選舉蔣萬安相對穩定？北市黨部主委戴錫欽曝：沒那麼簡單

年底九合一選舉漸升溫，台北市長蔣萬安尋求連任呼聲高，台北市議長、國民黨北市黨部主委戴錫欽上午接受黃光芹「中午來開匯」節目專訪時指出，台北市長選舉，很多人會認為蔣萬安相對穩定，但沒有那麼簡單，民進黨選舉有一套、也有基本盤。

沈伯洋選台北市長 戴錫欽轟：大罷免製造仇恨號召最力不就是黑熊？

台北市議長、國民黨北市黨部主委戴錫欽上午接受黃光芹「中午來開匯」節目專訪，針對沈伯洋參選台北市長，他指出，賴清德總統的執政，大家最記憶猶新的就是去年的大罷免，現在沈伯洋要來選市長，大罷免首謀除了柯總召跟賴總統之外，誰號召最力？不就是「黑熊」嗎？

【重磅快評】沈伯洋對北市房價的認知恐僅限五分埔吧？

國民黨議員爆料，稱民進黨台北市長參選人沈伯洋受訪談及內湖塞車問題提出「住工合一」概念，當下連主持人都吐槽內湖房價高，沈竟回應「對耶，這我也還沒想到」，沈否認說這些話，批對方把沒講過的話塞到他嘴裡；不過，即使用詞不精確，但沈對內湖房價認知確與時下年輕人有很大距離，對市政了解也很有限，不待蔣萬安出手，光是議員就讓沈窮於應付了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。