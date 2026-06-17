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莊競程提竹市校園通學巡迴巴士 要解決學府路4校通學問題

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹市長參選人莊競程今早開記者會，提出「校園通學巡迴巴士」政策，希望從交通規畫角度解決學生通學安全問題。圖／莊競程團隊提供
民進黨新竹市長參選人莊競程今早開記者會，提出「校園通學巡迴巴士」政策，希望從交通規畫角度解決學生通學安全問題。圖／莊競程團隊提供

民進黨新竹市長參選人莊競程日前接獲大新竹就學權益自救會、學生及家長陳情，反映放學時段長期存在人車爭道、步道不足、YouBike供給不足及交通壅塞等問題。為進一步了解現況，莊競程近日再度邀集「新竹隊」民代及議員參選人實地走訪學生放學路線，並於今早開記者會提出「校園通學巡迴巴士」政策，希望從交通規畫角度解決學生通學安全問題。

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莊競程表示，日前走訪新竹高商、新竹高中、建華國中及培英國中等學校，發現學府路周邊每天約有6千名學生通學。除接獲大新竹就學權益自救會陳情外，也有不少學生及家長反映，放學後前往新竹火車站後站時，經常面臨人行空間不足、人車爭道及交通壅塞等問題。

莊競程表示，上週在取得家長同意後，邀請兩名新竹高商學生陪同走一次放學路線，透過實地觀察與訪談了解學生每天面對的通學環境。他認為，好的政策不能只在辦公室裡想像，而是要走進現場，傾聽使用者真正需求。為進一步掌握問題，近日也邀集新竹隊成員再次實地走訪，從不同角度檢視交通環境與動線規畫，研議更完善的改善方案。

針對學生通學問題，莊競程提出「校園通學巡迴巴士」構想。他表示，未來若有機會擔任市長，將針對學府路周邊學校規畫中型巴士巡迴接駁系統，以短程、高頻率方式串聯校園與新竹火車站後站等重要交通節點。透過快速接駁，不僅可提升大眾運輸使用率，也能減少學生長距離步行及家長接送需求。

莊競程指出，巡迴巴士除可改善步行距離過長及YouBike量能不足問題，也有助紓解學府路上下學時段交通壅塞。許多家長必須開車深入校園周邊道路接送，主因在於缺乏便捷的大眾運輸接駁系統，若能建立完善轉乘機制，可有效降低車流集中現象。他也主張重新檢討新竹市公車路網，並與中央協調火車班次及轉乘規畫，讓巡迴巴士、公車與鐵路系統無縫銜接，提升學生通學便利性。

最後，針對上支影片被下架的事件，莊競程強調，如果他當市長，他不會讓任何的新竹市民再受到這樣的壓力與恐懼，因為他是來做事、來解決問題的，不是來當官的。

民進黨新竹市長參選人莊競程近日再度邀集「新竹隊」民代及議員參選人實地走訪學生放學路線，並提出「校園通學巡迴巴士」政策。圖／莊競程團隊提供
民進黨新竹市長參選人莊競程近日再度邀集「新竹隊」民代及議員參選人實地走訪學生放學路線，並提出「校園通學巡迴巴士」政策。圖／莊競程團隊提供

2026九合一選舉 新竹市選舉 莊競程

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