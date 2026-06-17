【重磅快評】沈伯洋對北市房價的認知恐僅限五分埔吧？

國民黨議員爆料，稱民進黨台北市長參選人沈伯洋受訪談及內湖塞車問題提出「住工合一」概念，當下連主持人都吐槽內湖房價高，沈竟回應「對耶，這我也還沒想到」，沈否認說這些話，批對方把沒講過的話塞到他嘴裡；不過，即使用詞不精確，但沈對內湖房價認知確與時下年輕人有很大距離，對市政了解也很有限，不待蔣萬安出手，光是議員就讓沈窮於應付了。

國民黨台北市議員游淑慧日前在政論節目中指出，沈伯洋接受媒體人專訪談到內湖交通問題時提出讓工作者住到工作地附近的「住工合一」概念，她表示沈的說法天馬行空，隨即遭主持人打臉並追問「可是內湖房價很高耶？」，游說沈當場竟回「對耶，這我也還沒想到！」

沈伯洋昨天反駁，指當時談到婚育宅和科技宅怎麼設計，根本沒有講到「沒想到房價很高」，痛批媒體製造業把他完全沒講過的話塞到嘴裡，然後側翼議員一條龍，造謠太明顯了，「前兩年抹黑我還比較厲害一點，加油喔。」

游淑慧不甘被指造謠，今天詳細還原訪談內容，指沈在專訪稱「你可以讓這邊的住宅可以容納在這邊工作的人。那如果大家更願意搬到這邊，就是在這邊工作，他也住這邊。因為內湖其實是很豐富的地方，住那邊很多人是願意的嘛。你只要affordable，他能夠住在這邊……」這時主持人忍不住提醒「內湖房價很貴呢！」沈回「對，很貴啊……所以現在就是我不會講……」。

游淑慧解讀，聽到這裡誰不驚呆？連主持人都訝異沈知不知道內湖甚或台北房價？沈提出「在這邊工作，就住這邊」這種解方要怎麼落實？被主持人提醒後，沈勉強扯早就在做的「蓋社宅」、「企業錯峰上下班」，包裝成自己的想法，被網友熱議後，不檢討自己市政功課沒做好，反而惱羞成怒。

檢視受訪影音，沈伯洋確實沒有針對主持人追問「內湖房價很貴呢！」時說出「對耶，這我也還沒想到」，而是說「對，很貴啊……所以現在就是我不會講……」。但是在此之前，沈說「因為內湖其實是很豐富的地方，住那邊很多人是願意的嘛。你只要affordable，他能夠住在這邊……」等語。前後語意對照，在主持人反問內湖房價很貴之前，沈對內湖房價恐怕沒有太多的認知。

內湖房價屬於台北市高價位區段，在12個行政區中，內湖區排名第3至第4名，平均成交單價落在每坪85萬元上下，因有內科就業支撐、生活機能完善，房價保值抗跌，吸引高資產族群，但對於一般受薪階級來說，要在內湖買房非常吃力，以總價2400萬元的房子為例，除了頭期款，每月房貸約6、7 萬元，合理來說，購屋者個人或家庭月薪需達20萬元以上。

沈伯洋在訪談中語帶輕鬆說「你只要affordable，他能夠住在這邊」，聽在台北市薪資中位數6萬1250元的受薪階級耳中，是何等沉重？沈伯洋不僅不懂內湖房價，可能也不懂南港、北投、士林等有科技園區的行政區房價，也許對於房價的了解，僅限他出身大地主家族的松山五分埔吧？

再談沈伯洋提到的科技宅、婚育宅，其實不是新政策，青安貸款已上路16年，藍綠立委近來均關注相關議題，盼新青安2.0能考量育兒、新婚夫妻需求，提高貸款額度至1200萬元、1500萬元，財政部長莊翠雲承諾在月底前提出方案說明。

在地方部分，台北市政府也有推出為新婚與育兒家庭量身打造的「幸福住宅專案計畫」，重點包含將都更分回、公益設施捐贈等取得的公有住宅資源保留給「新婚2年內」或「育有0至6歲子女」的育兒家庭申請及租金補貼等；對於新青安2.0，蔣萬安呼籲中央貸款額度須考量台北市高房價現況以照顧青年。

整體來說，沈伯洋所提「住工合一」並非新概念，可追溯至早期工業社區模式，為區隔噪音與汙染，工業區與住宅區嚴格劃分；近年來由於通勤成本增加及城市發展飽和，住商混合或垂直式住工混合再度被提起，但配套上並不只有房價而已，而是須有更周全的都計配套以兼顧生活及公設服務水準，沈伯洋還要做更多的功課才行。