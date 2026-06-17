做外送員的神隊友 民眾黨新北議員參選人提設停車空間保障勞動權

台灣民眾黨新北市議員陳世軒、議員參選人陳彥廷、林子宇、陳語倢今天舉辦「友善新北市 一起做外送員的神隊友」記者會，提出提升外送員的勞動權益、設置外送員友善驛站、規劃免費停車空間等主張，盼打造外送員安全、安心、便利的工作環境。

新北市議員陳世軒表示，全台目前約有15萬名外送員，外送點餐是許多民眾的優先選擇。台灣民眾黨致力提升外送員勞動權益，在立院黨團立法院推動外送員權益保障及外送平台管理法，顯示對外送員權益的重視。

陳世軒指出，新北市雖於2022年制定新北市外送平台業者管理自治條例，但與台北市與桃園市相比仍有努力空間。桃園市要求平台業者應評估交通、天候及送達件數，給予外送員合理運送時間。台北市則規定平台業者每季公布外送員交通事故統計，若事故數增加平台業者須於公布後一個月內提出降低事故的改善計畫。陳世軒表示相關制度對外送員工作保障十分重要，要求新北市跟進。

參選三重蘆洲區市議員的陳彥廷表示，為打造友善外送環境，民眾黨6名市議員參選人即日起包括聯合競選總部，及各參選人服務處、辦公室，都將開放外送員免費使用廁所、飲水、充電及短暫休息空間。同時也公布「外送員友善驛站」貼紙，除張貼於競選總部及服務處外，也將提供給願意響應的店家，一起讓新北市成為對外送員友善的城市。

參選汐止金山萬里區市議員的陳語倢表示，許多外送員們反映送餐到公家機關時，時常沒地方停機車或要停很遠，6名民眾黨新北市議員參選人將一起推動，要求新北市政府在區公所、衛生所、戶政事務所、地政事務所等公有機關，要規劃外送員專用停車空間及餐點放置區，避免違規停車風險，同時提升送餐效率。

參選板橋區市議員的林子宇表示，現在有些社區大樓有提供外送員放置餐點的空間，但外送員仍常面臨違停、罰單及鎖車的風險。建議市府鼓勵社區管委會依公寓大廈管理條例規劃外送員停車空間及送餐放置動線，若社區管委會依法決議增設並增設完成後，市府可以酌情給予社區管委會獎補助，提高住戶們的誘因，至於補助的方式和金額，則授權由市府來訂定。

外送員台灣民眾黨新北市議員陳世軒與3名參選人提出提升外送員的勞動權益。記者黃子騰／攝影

新北市議員陳世軒、議員參選人陳彥廷、林子宇、陳語倢手持外送員友善驛站貼紙。記者黃子騰／攝影