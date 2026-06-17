民進黨選對會：徵召陳光復妻子吳淑瑾競選澎湖縣長

原已獲提名尋求連任的澎湖縣長陳光復2月因不慎跌倒，造成頭部重創，至今住院。民進黨今天召開選對會，建議改徵召陳光復妻子吳淑瑾參選澎湖縣長；下午中執會將通過提名並召開記者會，由民進黨主席賴清德為吳淑瑾繫上競選背帶。

原已獲民進黨提名、尋求連任的陳光復，今年2月17日在文化局春節公演活動中，不慎跌倒，造成頭部重創，至今住院。

民進黨發言人吳崢今天在選對會後轉述表示，選對會決議，將建議中執會在澎湖縣更改提名，徵召陳光復的太太吳淑瑾代表民進黨參選澎湖縣長。

吳崢說，陳光復因年初發生意外，至今仍在復原過程，黨中央一方面是希望一起集氣，陳光復早日康復，另一方面是各方有相當多意見跟考量，今天下午的提名記者會，黨主席賴清德將完整說明並介紹吳淑瑾。

民進黨下午的提名記者會，也將一併介紹民進黨苗栗市長參選人林月琴。

吳崢表示，林月琴已經完成提名程序，她是以立委身分參選苗栗市長，賴清德會在記者會介紹林月琴。

另外，吳崢表示，這不是選對會最後一次提名，目前包括連江縣、金門縣、花蓮縣都還沒有完成提名；至於這些縣市是否也會提名，要留待選對會決定，選對會任務還沒有結束。