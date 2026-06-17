游淑慧指酸「沒想過房價高」？沈伯洋辦公室怒批捏造：影片都在

民進黨北市長參選人沈伯洋日前接受媒體專訪，談到內湖交通議題，引起藍營北市議員游淑慧開酸，不過，沈伯洋競選辦公室今發聲明，強調游淑慧所說的內容，沈在節目上沒有說過，更還原節目對話過程，呼籲各界查證原始訊息，勿被假訊息所騙。

沈伯洋競選辦公室表示，參選以來一直希望與台北市長蔣萬安理性討論市政議題，很遺憾是蔣萬安並未正面回應，相關人士、側翼粉專卻持續對沈伯洋貼標籤、捏造假訊息，這不是台北市民所期待的選舉文化。

沈伯洋競選辦公室說明，沈伯洋日前接受三立節目專訪，主持人鄭弘儀問及內湖交通解方？他回應，內湖交通還是有解，前市長柯文哲、前衛福部長陳時中都曾提出解方，而未來捷運民生汐止線、東環段也有助紓解交通，但這些硬體如期完成前仍有六年交通黑暗期。

沈伯洋當時強調，交通黑暗期的解方，除了讓企業的工作時間交錯，還有最基本的「住宅可以容納在這邊工作的人」，內湖是很豐富的地方，「你只要affordable(可負擔)他們可以住在這裡」。

主持人鄭弘儀說，「內湖房價很貴。」沈伯洋回說很貴，因此婚育宅、青年科技宅應該在內湖強化，這樣「可以紓解一定的交通」；此外，提供內科企業ESG獎勵，推行上下班時間、工作時間錯開，拉長彈性工作時間。加上電動小巴士等「最後一哩路」交通接駁網，以這些綜合方式解決六年交通黑暗期。

沈伯洋競選辦公室表示，然而，游淑慧日前於其他節目稱，沈伯洋說要解決內科問題，「讓大家住到工作的地方，就不會有交通問題」，並捏造指「鄭弘儀還問可是內湖房價很高啊，然後他(沈伯洋)就說對啦！這我也還沒有想到」。

沈伯洋競選辦公室表示，沈伯洋從未說過上述言論，節目影片與錄音都在，任何人可以查證。