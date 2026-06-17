張孝全被問像不像沈伯洋面露尷尬 民進黨團：尊重藝人

民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋近期被指稱神似多位國際明星，甚至有「立院張孝全」之稱，藝人張孝全昨被問及此事時，表情尷尬不願多答。民進黨立院黨團書記長范雲表示，尊重演藝人員，且沈伯洋能在政策上提出台北市的願景與未來，反觀蔣萬安市長不斷逃避問題，讓台北市政府研考會主委殷瑋成背後靈。

張孝全昨出席公開活動，被現場媒體問到「覺得沈伯洋像不像他？」不過主辦單位人員隨即表示不回答，而張孝全則是表情略顯尷尬。

民進黨團今開輿情回應記者會，針對是否呼籲支持者不要再拿藝人類比？范雲表示，不知道為何會有媒體問演藝人員政治問題，一般來講，民進黨團尊重演藝人員，就算藝人有政治立場，也不會在公開場合回應政治問題。

范雲說， 沈伯洋做為市長參選人，最重要的是沈伯洋能夠在政策上提出台北市的願景與未來，相較之下，現任市長蔣萬安卻不斷在逃避問題，讓殷瑋成為背後靈，且蔣萬安當立委時針對「廢考監」完全沒提過案，現在卻說支持，希望選舉回到誰能對市民提出最好願景的討論上，「我們看到沈伯洋候選人非常努力。」