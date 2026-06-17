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雙北聯手 賓州大學教授來訪 蘇巧慧、沈伯洋師生齊聚

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧與台北市長參選人沈伯洋，昨接待美國賓州大學法學院就讀時的教授戴傑（Jacques deLisle）。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧與台北市長參選人沈伯洋，昨接待美國賓州大學法學院就讀時的教授戴傑（Jacques deLisle）。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與台北市長參選人沈伯洋昨天在蘇巧慧競選辦公室，接待兩人於美國賓州大學法學院就讀時的教授戴傑（Jacques deLisle）。二人與教授分享近年台灣政治情勢，戴傑則分享美國政治現況、國際情勢及對於兩岸關係的觀察分析。綠營雙北選將再次同框，一起衝刺選情。

2026九合一選舉

戴傑與沈伯洋步入蘇巧慧競選辦公室時，對於燈箱上各個標語「新世代扛起新時代」、「2026新北慧贏」、「慧做事拚未來」等相當感興趣。

大螢幕播放著蘇巧慧與沈伯洋「雙北新世代、扛起新時代」市場拜訪的短影片，蘇巧慧介紹，這是沈伯洋正式投入台北市長選戰後，兩人合體的首個公開行程，當天凌晨三點便走訪漁市場與第一果菜批發市場，直到上午八點才收工。

戴傑在看完兩人掃市場的賣力身影後說道，每逢選舉年造訪台灣，都能深刻感受到台灣民主制度與選戰文化散發的活力。

談起當年賓大的留學時光，蘇巧慧與沈伯洋不約而同聊起費城的街景、餐廳及超市，勾起不少回憶。沈伯洋更拿起一旁蘇巧慧預先預備的球棒，重現當年在宿舍空揮球棒、保護蘇巧慧的身影。

蘇巧慧則笑稱當年只覺得沈伯洋每天拿著球棒四處遊蕩，並沒有看出他的用心良苦。戴傑則幽默地說道，二十多年前絕對沒想到，當年的學生竟會成為雙北市長候選人，他強調會持續關注台灣局勢，並為所有候選人們加油打氣。

蘇巧慧、沈伯洋也接續和教授分享近幾年台灣政治情勢，從國會現況、社會氛圍到選戰情勢，讓教授能夠從第一線感受台灣現況。

戴傑也分享美國政治現況、國際情勢及對於兩岸關係的觀察分析，三人從政治、經濟再聊到在地文化。

蘇巧慧說，此次教授來訪正逢「新莊大拜拜」，日前她已邀請教授親臨新莊地藏庵，感受「喊班」儀式與遶境的傳統魅力，今日她更準備了在地傳統點心與台灣代表性的手搖飲。

戴傑笑稱，這次來台幾乎「一天一杯手搖飲」，徹底被美食擄獲。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左一）與台北市長參選人沈伯洋（右一），昨接待美國賓州大學法學院就讀時的教授Jacques deLisle（中）。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左一）與台北市長參選人沈伯洋（右一），昨接待美國賓州大學法學院就讀時的教授Jacques deLisle（中）。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

雙北 蘇巧慧 沈伯洋 2026九合一選舉

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