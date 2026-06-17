住內湖解塞車惹議沈伯洋轟造謠 游淑慧酸：又使出老本行抹紅大法

民進黨北市長參選人沈伯洋日前接受鄭弘儀專訪談到內湖交通，引熱議，沈伯洋昨在Threads澄清自己根本沒說過「沒想到當地房價很高」這句話，反指有紅媒製造業，專門把沒講過的話塞他嘴巴。國民黨議員游淑慧今在臉書再轟沈伯洋，表示他惱羞成怒後，就使出老本行：「抹紅大法，任意把媒體扣紅帽子。」

游淑慧今天在臉書說，沈柏洋的內科交通解方讓大家驚呆的，不是他知不知道內湖房價貴；而是他提出：在這邊工作，就住這邊。結果沈伯洋連夜駁斥，卻只急著說自己沒有講過他不知道內湖房價很貴，這根本是雞同鴨講。

游淑慧今天也在臉書還原當天沈伯洋專訪的說法，游說，專訪中，沈伯洋大放厥詞地說：「你可以讓這邊的住宅可以容納在這邊工作的人。那如果大家更願意搬到這邊，就是在這邊工作，他也住這邊。因為內湖其實是很豐富的地方，住那邊很多人是願意的嘛。你只要affordable，他能夠住在這邊……」這裡主持人都忍不住提醒：「內湖房價很貴呢！」沈回：「對，很貴啊……所以現在就是我不會講……」游說，「聽到這裡，誰不驚呆？主持人為什麼會下意識的插話？」

游淑慧說，連主持人都訝異，沈伯洋知不知道內湖甚或台北房價？沈提出「在這邊工作，就住這邊」這種解方，要怎麼落實？被主持人提醒後，沈才又勉強扯柯文哲市長、蔣萬安市長早就在做的「蓋社宅」、「企業錯峰上下班」，拿出來補破網，包裝成自己的想法，扯成什麼科技宅。先是無知提了空泛解方，後來又拿現成政策來補救。被網友熱議後，不檢討自己市政功課沒做好，反而惱羞成怒，抹紅媒體是紅媒。

游淑慧也問沈伯洋，第一，沈伯洋知不知道，內湖、南港已經規畫、興建不少社宅？連捷運場站、捷運機廠都拿來共構興建，還要怎樣？要不要先跟自己黨內的市議員做一下功課？

「難道也要『夫妻對齊工作』？幫大家重新安排人生？」游淑慧提出第二點說，內湖有山有水，土地高度受限，到底哪裡還有空地，可以再提供十幾萬內科上班人潮住宅？而且如果夫妻兩人上班地點不一樣，難道也要「夫妻對齊工作」？

游說，第三，他說內科要有科技宅。那南港很多金融業、服務業、會展產業，是不是也要蓋金融宅、服務業宅、會展宅？台北市是不是要照職業別分配住宅？那不就如網友說的變成人民公社第四，台北不是只管一個交通問題。內湖現在學校、托嬰、托幼資源幾乎都已經額滿。如果再大量導入居住人口，教育、托育、停車、醫療、生活機能，誰來承擔？

「沈伯洋的問題，不只是不了解內湖，而是把複雜的城市問題，想成單且片面。」游淑慧說，她發現沈在講市政策略時，非常喜歡秀美國的例子……不過崇美的他，或許不知道美國現在的城市治理，在全世界來看其實問題很多。游說，奉勸沈委員，市政不是講空話。更不是被質疑後，就用抹紅來轉移焦點。