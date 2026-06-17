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2度無黨參選立委奪近7萬票 林國慶發布短影音是否復出引揣測

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
退出民進黨的前立委林國慶日前透過社群平台，發布短影音，公開表態將政壇舞台交棒年輕世代。他坦言，這並非認輸，而是「識時務者為俊傑」，未來若社會或基層民眾有需要，仍會義不容辭挺身而出，引發外界關注揣測。記者魯永明／翻攝
退出民進黨的前立委林國慶日前透過社群平台，發布短影音，公開表態將政壇舞台交棒年輕世代。他坦言，這並非認輸，而是「識時務者為俊傑」，未來若社會或基層民眾有需要，仍會義不容辭挺身而出，引發外界關注揣測。記者魯永明／翻攝

年底嘉義縣長選舉，在野國民黨禮讓年底缷任的無黨籍朴子市長吳品叡，採在野大聯盟選戰策略，拚翻轉；本屆立委選戰落選、退出民進黨的前立委林國慶日前透過社群平台，發布短影音，公開表態將政治舞台交棒給年輕世代。他坦言，這並非認輸，而是「識時務者為俊傑」，未來若社會或基層民眾有需要，仍會義不容辭挺身而出，引發外界關注揣測。

2026九合一選舉

曾是民進黨「明日之星」的林國慶，退黨後2度以無黨籍身分投入立委選戰，雖未能當選，但得票率均突破4成、獲得近7萬張選票支持。他回顧參選歷程時表示，雖然「選票輸了」，但內心充滿感謝，能以無黨無派身分在艱困選區獲得大批選民支持，讓他深感榮耀與驕傲。

林國慶表示，自己年事漸長，政治舞台應留給年輕人發揮，讓更多新人有機會投入公共事務。他也笑稱，卸下政黨包袱後反而感到「輕鬆自在」。談及政治生涯的起伏，林國慶引用古語「蜈蚣百足，行不如蛇；閹雞翅大，飛不如鳥；時也命也運也，非我之所能」，感嘆許多事情受制於時勢與命運，並非個人力量所能改變，展現對過往選舉結果的坦然與釋懷。

不過，他也向支持者與嘉義鄉親承諾，未來只要基層民眾有需求、社會有需要，仍會持續關心公共事務，隨時挺身而出，為地方盡一份心力。林國慶與韓國瑜、侯友宜等藍營人士互動密切，2024總統大選期間站台輔選。受韓國瑜聘任立法院榮譽顧問，扮演中央與地方溝通橋梁。對於淡出政壇，外界也關注，他是否將藉由網路聲量與人脈布局，保留未來重返政壇的可能性。

退出民進黨的前立委林國慶日前透過社群平台，發布短影音，公開表態將政壇舞台交棒年輕世代。他坦言，這並非認輸，而是「識時務者為俊傑」，未來若社會或基層民眾有需要，仍會義不容辭挺身而出，引發外界關注揣測。記者魯永明／翻攝
退出民進黨的前立委林國慶日前透過社群平台，發布短影音，公開表態將政壇舞台交棒年輕世代。他坦言，這並非認輸，而是「識時務者為俊傑」，未來若社會或基層民眾有需要，仍會義不容辭挺身而出，引發外界關注揣測。記者魯永明／翻攝

2026九合一選舉 嘉義縣選舉 林國慶 無黨籍

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