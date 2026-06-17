搶客家票 李四川提6政見 加碼社團補助

新北有六十七萬客家人，國民黨市長參選人李四川昨宣布六大客家政見，包括提高社團補助最高十萬元，助文化扎根。民進黨市長參選人蘇巧慧爭取設伯公照護站條件放寬，讓長輩在熟悉的文化氛圍獲得照顧。

李四川出席三峽區客家文化協會「共下擂茶慶端午佳節」，宣布客家政見，讓民眾歡呼不止。活動結束，等合照隊伍從會場內排到戶外，人氣十足。

李四川說，新北客家人口僅次於桃園，居全國第二，多數客家鄉親從外縣市移居新北，形塑獨特的都會客家文化。若接棒市政，將在侯市長基礎上推動客家文化傳承與創新。

李主張提高客家社團補助，歌謠班、才藝班等社團現行補助七至八萬元，未來最高十萬元。今年將完成第十一座哈客館，會朝完成十五座哈客館目標邁進。提高客語教師待遇，鼓勵投入客語教學。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中 ）昨出席調查局中和調查園區揭牌。日前她也提出伯公照護站設置條件放寬政見。記者杜建重／攝影

蘇巧慧日前也提出，目前非客庄的伯公照護站設置門檻規定，需要「客語溝通人口達三成」客家社區才能申請，新北客家人口多為散居，新北一○二九個里，只有六個里符合現行規定，客家人口相對聚集的樹林、鶯歌等區域皆未達門檻。伯公照護站有別於其他Ｃ級巷弄長照站，導入客家文化元素和銀青共學客語等措施，對傳承客家文化、推動在地長照很重要。

蘇日前質詢客委會，讓新北設立伯公照護站申請條件可望放寬，嘉惠更多客家長輩。

藍綠陣營昨也為財劃法議題隔空互槓，李四川說，蘇巧慧當立委多年，若有了解新北需求，應提出自己版本，而非只批評現行修法內容。修法後，預估可為新北增三百多億財源。

蘇還擊說，她反對的是藍委傅崐萁版本，反對的是亂修的財劃法，不是反對地方財源增加。傅崐萁版本財劃法讓新北人均變成只有台北的二分之一，相當不公平。