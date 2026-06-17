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選彰縣長 邱建富爭取中間選民

聯合報／ 記者林敬家簡慧珍／彰化報導
前彰化市長邱建富式宣布將以無黨籍身分投入彰化縣長選舉，強調，自己不是來「拉票」，而是以勝選為目標。記者林敬家／攝影
前彰化市長邱建富式宣布將以無黨籍身分投入彰化縣長選舉，強調，自己不是來「拉票」，而是以勝選為目標。記者林敬家／攝影

彰化縣長選戰綠營分裂，彰化市前市長邱建富昨宣布，以無黨籍身分參選縣長，他評估，自己可望拿下藍、綠陣營各約兩成五選票，中間選民將是主要支持來源，目標爭取約六成五選票。民進黨提名的縣長參選人陳素月強調，自己民調領先，但戰戰兢兢不敢掉以輕心。

2026九合一選舉

邱建富進一步分析，若是藍綠兩強對決，當選縣長約需卅二萬票；若形成「三角督」局勢，評估約廿五萬票即可勝出，他強調自己有把握跨過這個門檻。針對外界質疑其參選恐分散民進黨票源，他強調，自己支持者跨越不同領域，他絕非來「拉票」，而是以勝選為目標，「不打沒把握的仗」。

邱建富此次參選提出「彰化富」作為競選主軸，宣示要打造「更豐富、更富有、更幸福」的彰化，除了拋出老人健保免費、長青幸福卡功能升級、童萌卡擴大○到六歲等社福政策，未來將全力營造能吸引高科技產業進駐的投資環境，喊出「二○三○台積電進彰化」的具體目標。

陳素月昨接受網媒直播節目專訪，談到民進黨在參考民調結果後進行提名，但提名公布後邱建富一再釋出要參選縣長的消息，黨中央多次勸說無效，現在請他退出恐涉期約賄選，不可能勸退了，今後「他走他的陽關道」，她相信民進黨基本盤會回到黨提名的人。

陳素月也提到彰化縣「藍大於綠」，各有三成支持者，國民黨縣長參選人魏平政有全國農會前理事長蕭景田操盤，爆發力不容小覷，目前她民調領先但選情瞬息萬變，會把該做的都做到最好。她提出長者健保費不排富政見，也將加強教育與交通建設，落實「彰化加速」發展。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田說，邱建富若正式參選，藍綠兩黨的票源確實都會受到衝擊。藍營持續按既定步調推進，魏平政的政策白皮書預計八月登記前提出。

2026九合一選舉 彰化縣選舉 邱建富 陳素月

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