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游淑慧爆專訪稱「沒想到內湖房價高」 沈伯洋駁：又開始造謠了

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
沈伯洋在Threads上否認專訪上完全沒提到「沒想到房價很高」痛批是造謠。本報資料照片
沈伯洋在Threads上否認專訪上完全沒提到「沒想到房價很高」痛批是造謠。本報資料照片

國民黨議員游淑慧日前在節目中爆料民進黨台北市長參選人沈伯洋接受專訪談及內湖交通塞車問題提出「住工合一」概念，游透露當下連主持人都吐槽內湖房價高，沈竟回應「對耶，這我也還沒想到」。沈伯洋今駁斥表示，訪談根本沒有「沒想到房價很高」，痛批側翼和議員又開始造謠，把沒講過的話塞到他嘴裡。

2026九合一選舉

游淑慧日前在節目中指出，沈伯洋接受媒體人鄭弘儀專訪談到內湖交通問題提出讓工作者住到工作地附近的「住工合一」概念，她指出這天馬行空的想法隨即遭鄭打臉忍追問「可是內湖房價很高耶？」游說，沈當場竟回，「對耶，這我也還沒想到！」

沈伯洋還原當時狀況表示，當時談到婚育宅和科技宅怎麼設計，訪談根本沒有講到「沒想到房價很高」痛批「製造業」把他完全沒講過的話塞到嘴裡。

沈伯洋隨後也發文表示，Threads目前粉絲已突破40萬人，近期卻又開始面對大量造謠，如同兩年前報導完全沒講過的話，然後側翼議員一條龍，這些造謠都太明顯了，「前兩年抹黑我還比較厲害一點，加油喔。」

內湖 沈伯洋 房價 2026九合一選舉 游淑慧 台北市選舉

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