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接受委任控告劉德華 藍營彰化縣長參選人魏平政：結局很失望

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國民黨彰化縣長參選人魏平政說，律師執業迄今最難忘的是曾接受委任控告天王巨星劉德華。記者簡慧珍／攝影
國民黨彰化縣長參選人魏平政說，律師執業迄今最難忘的是曾接受委任控告天王巨星劉德華。記者簡慧珍／攝影

彰化縣下屆縣長選舉因「三腳督」正式成局而白熱化，國民黨縣長參選人魏平政按照既定步調跑行程，口才便給令人印象深刻，當被問到他的職業律師生涯最有趣的事，他說，接受台灣某航空公司委任控告劉德華，連法官都好希望一睹巨星風采，可惜劉德華從未現身。

2026九合一選舉

國民黨徵召魏平政參選下屆彰化縣長，招致眾多藍營支持者和網友抨擊，不少網友認為魏平政要參選縣長卻不重視外表，不尊重選民。網媒「中午來開匯」直播今邀請陳素月受訪，主持人黃光芹提到魏平政「來開匯」，陽光開朗、口才流利，跟想像的不一樣。

縣政府今舉辦田中鎮台灣菸葉耕種時業改進社（宿舍）整修竣工典禮，魏平政今主動參加，被縣議員鄭俊雄邀請擔任竣工典禮揭幕來賓之一，全程未公開發言，但私下魏平政與民眾交流，很多人對他的溝通能力印象深刻，結論是「他是律師，口才一定要好。」

魏平政談起律師執業生涯難忘趣事，即1997年接受台灣某航空公司委任控告香港天王巨星劉德華，理由是劉德華拍電影片時踢到直升機操縱桿，導致機翼葉片撞擊地面，劉德華虛驚一場，但直升機及地面電影拍攝設備受損，航空公司求償1200萬元。

魏平政說，這場官司經歷一審、二審和更二審，承辦法官和出庭的人都好希望看到劉德華現身為自己辯護，最後官司以劉德華應擔負四成過失責任，判賠金額降到約267萬元定讞，可惜劉德華從未出現，包括擔任原告律師的他和法官等人都很失望未能親睹巨星風采。

2026九合一選舉 彰化縣選舉 魏平政 劉德華

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