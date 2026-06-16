賴總統宜蘭參香挺林國漳 大讚一流人才若「選女婿沒得嫌」

今天剛好雪隧通車滿20年，賴清德總統到宜蘭玉鼎慈天宮及補天宮參香還願，並且替縣長參選人林國漳輔選，現場湧入黨公職及大批支持者。賴清德表示，他對宜蘭團隊有信心，更大讚林國漳是一流人才，「別說選縣長，選女婿也沒得嫌」，逗得全場大笑。

賴清德總統今天步入宮廟時，支持群眾夾道歡迎，大喊總統好，林國漳全程陪在總統身邊，兩人頻頻互動且默契十足。賴清德上次選總統時在廟埕廣場排字「選」對的人，他強調此行是來向媽祖還願，敬獻「澤潤遐方」匾額，並與林國漳等人舉行揭匾儀式，祈求風調雨順、百業興旺。

適逢雪隧通車20週年，賴清德致詞時特別感念行政院前院長游錫堃當年打通雪隧的重大貢獻，並一連串點名蔣渭水、郭雨新、陳定南等民主前輩，喚起鄉親對宜蘭「民主聖地」記憶。他強調，建設宜蘭、傳承民主香火，還是要靠在地的好人才，力薦由林國漳承接民主香火。

賴清德推薦擁有30年律師資歷、具備國家意識與法學專業的林國漳，更提到林國漳的競選總部主委由國際級經濟專家、前台大教授林向愷出任，未來若能順利當選縣長，中央必定大力挹注資源，攜手推動宜蘭的經濟轉型。

賴總統接著打出政策大紅包，列舉包含0到6歲國家一起養、0到18歲成長津貼5000元、私大學費補助、長照3.0等福利政策、加薪及減稅、單身租屋族年收入只要在 64.4 萬元以下不必繳稅，全台約有近五成民眾免繳所得稅等，強調中央正逐步落實經濟果實，全民共享。